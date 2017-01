Pascal Wehrlein kommt ins Team Sauber

Der Hinwiler Formel-1-Rennstall Sauber verpflichtet wie erwartet als zweiten Fahrer für die Saison 2017 den Deutschen Pascal Wehrlein. Wie Sauber am Montag mitteilte, wird der 22-jährige Deutsche in der Ende März im australischen Melbourne beginnenden Saison an der Seite des Schweden Marcus Ericsson an den Start gehen.

Wehrlein hatte in der vergangenen Saison sein Formel-1-Debüt für Manor gegeben und beim Grand Prix von Österreich seinen bislang einzigen WM-Punkt geholt. Von 2013 bis 2015 war Wehrlein für Mercedes-Benz in der DTM beschäftigt, wo er 2015 zum jüngsten DTM-Gesamtsieger avancierte.

Bis zuletzt war über einen Wechsel Wehrleins als Nachfolger des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg zu Mercedes spekuliert worden. Das Silberpfeil-Team wird dem Vernehmen nach Williams-Fahrer Valtteri Bottas als zweiten Piloten neben Lewis Hamilton verpflichten.

We are pleased to announce that Pascal Wehrlein will complete our driver line-up for the #2017 #F1 season!https://t.co/YlejzBAK98 @PWehrlein — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 16. Januar 2017

