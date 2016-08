Sprungers Tränen sind getrocknet

Die äusseren Bedingungen passten zur Stimmung. Im Olympiastadion in Rio regnete es, und Léa Sprunger liefen Tränen über die Wangen. Die Romande war nach dem Vorlauf über 400 Meter Hürden bitter enttäuscht. Nichts hatte bei ihr an Olympia zusammengepasst. Das begann beim Wetter; der Regen sorgte für Verspätung im Programm und vor allem für eine rutschige Unterlage. Und es endete bei der Bahn 1, welche ihr zugeteilt wurde; auf dieser war die 26-Jährige – sie bestreitet erst die zweite Saison als Langhürdlerin – noch nie einen Wettkampf gelaufen.

Sprunger geriet vor der letzten Hürde aus dem Rhythmus, verfehlte ihre persönliche Bestzeit um eineinhalb Sekunden. Im anschliessenden TV-Interview hielt sie aufgelöst fest: «Das war der schlechteste Lauf meines Lebens. Ich war blockiert und habe alles falsch gemacht.»

Etwas mehr als eine Woche ist seit ihrem Auftritt in Rio vergangen. Sprunger sitzt auf einem Podium in einem Lausanner Hotel. Sie wird an der heutigen Athletissima das lokale Zugpferd sein, die Pontaise ist ihr Heimstadion. Die Waadtländerin lacht, wirkt gelöst. «Der Tag nach dem Rennen war hart», sagt sie rückblickend, «aber dann habe ich mir neue Ziele gesetzt.» Bereits denkt sie an die nächsten vier Jahre, an Olympia 2020.

In Rio seien viele Dinge zusammengekommen, die sich am Ende negativ auf die Leistung ausgewirkt hätten, sagt Sprunger. Erstmals habe sie in dieser intensiven Saison etwas Zeit für sich gehabt – womöglich zu viel. Im Juni war sie an der EM in Amsterdam überraschend zu Bronze gelaufen, eine Woche später verbesserte sie an der Schweizer Meisterschaft in Genf die alte Rekordzeit von Mujinga Kambundji um 26 Hundertstel auf 22,38 Sekunden.

Am Samstag ist Sprunger in die Schweiz zurückgekehrt, am Dienstag absolvierte sie «ein gutes Training, das mir wieder etwas Zuversicht gibt». Das Rennen wird heute hochkarätig ­bestückt sein, mit Dalilah Muhammad, Sara Petersen und Ashley Spencer ist das Olympia-Podest vertreten. «Ich will in Lausanne zeigen, dass Rio ein Ausrutscher war», sagt Sprunger. (Berner Zeitung)