Lehmann macht es wie die Kenianer

Die Hitzewelle macht vielen Menschen zu schaffen. Ab welcher Temperatur ist bei Ihnen die Schmerzgrenze für das Training erreicht?

Adrian Lehmann: Es gibt für mich keine Schmerzgrenze. Es ist vielmehr eine Frage der Organisation. Weiss ich, dass es heiss werden wird, trainiere ich jeweils am Morgen und am Abend. Diesbezüglich müssen wir uns an den Kenianern orientieren.

Wie meinen Sie das?

Kenia liegt am Äquator, es ist dort das ganze Jahr über relativ heiss. Deshalb absolvieren die Kenianer ihre intensivste Einheit jeweils am frühen Morgen. Das zweite Training am Nachmittag gestalten sie dann relativ locker.

Wie sieht im Moment Ihr Programm aus?

Um 8 Uhr beginne ich mit einem längeren und intensiveren Training. Bei der momentanen Hitze am Nachmittag mache ich ein lockeres Footing, bei dem ich mich sicher nicht verausgabe.

Würde Ihr Programm anders aussehen, wenn es nicht so heiss wäre?

Meinen Trainingsplan ziehe ich ganz normal durch, was ich anpasse, sind lediglich die Zeiten.

Sie bereiten sich auf den Berlin-Marathon vor, welcher im Herbst stattfindet. Wie viele Kilometer legen Sie aktuell pro Woche zurück?

In dieser Woche sind es 188, dabei handelt es sich ausschliesslich um Laufkilometer. Am Samstag trainiere ich überdies noch im Wasser.

Müssen Sie wegen der Hitze auch Ihre Ernährung umstellen?

Ich achte darauf, dass ich in diesen Tagen wirklich genug trinke, das ist das Wichtigste. Am Morgen gehe ich wegen des Marathontrainings meist sowieso nüchtern trainieren. Danach versuche ich das verlorene Salz zu ersetzen, ­esse beispielsweise ein Brötchen mit Fleisch und Käse.

«Ist Spitzensport überhaupt gesund? Was ich tue, ist eine Gratwanderung.»

Bei grosser Hitze werden auch die erhöhten Ozonwerte zum Thema. Ist Spitzensport unter diesen Umständen noch gesund?

Ist Spitzensport überhaupt gesund? Was ich tue, ist eine Gratwanderung. Mein Körper ist super trainiert, er funktioniert wunderbar. Doch im letzten Herbst hatte ich an drei Stellen im Becken einen Ermüdungsbruch respektive Vorstufen eines Bruchs. Das ist sicher nicht gesund. Erhöhte Ozonwerte betreffen alle Leute, die draussen arbeiten. Und Laufen ist gewissermassen mein Beruf. Man muss sich einfach so gut wie möglich schützen.

Eine erhöhte Ozonkonzentration in der Luft schränkt die Lungenfunktion ein. Spüren Sie das, wenn Sie bei Hitze trainieren?

Ich spüre, dass mein Atem beim Ausatmen sehr heiss ist. Ich kann mir vorstellen, dass es deshalb besser wäre, unter solchen Bedingungen etwas weniger intensiv zu trainieren. Aber: Kürzlich bestritt ich ein Rennen in Ottawa, es war sehr heiss, die Luft stickig. Darauf habe ich meinen Körper vorbereitet. Vor dem Wettkampf habe ich viel getrunken, war am Schatten. Das Einlaufen hielt ich kurz, vor dem Start kühlte ich mich nochmals mit Wasser. Gewiss, das Rennen war dann intensiv. Aber danach kühlte ich mich sofort wieder, trank viel, nahm Salz zu mir. Ich denke nicht, dass diese halbe Stunde Laufen gesundheitlich bedenklich war. (Berner Zeitung)