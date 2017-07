Das Novum mit der Norm

Es ist Anfang Juli, und noch immer hat Noemi Zbären die Limite für die WM in London nicht abgehakt. Das ist zwar nicht erstaunlich, aber trotzdem erwähnenswert, weil es sich um ein Novum handelt. In der Karriere der Hürdensprinterin ging es jahrelang primär um die Frage, welche Medaille die Langnauerin an den bevorstehenden Titelkämpfen gewinnen würde. Die Limite wurde jeweils in der Aufwärmphase unterboten, dadurch gar nie zum Thema. Letzteres wäre vermutlich noch immer der Fall, wenn sich die U-23-Europameisterin beim Basketballspielen keinen Kreuzbandriss zugezogen hätte.

15 Monate nach dem verhängnisvollen Misstritt sieht sich Zbären mit einer unbekannten Ausgangslage konfrontiert. Sie weiss, dass sie mit dem Erreichten zufrieden sein müsste. Ihr Ehrgeiz lässt das aber nicht zu. «Sie will die Limite schaffen, unbedingt», sagt Gabi Schwarz. Einerseits habe dies mit dem Naturell zu tun, anderseits spüre sie die entsprechende Erwartungshaltung. Die Trainerin spricht vom Druck, der «einfach da» sei, den man «nicht wegreden» könne. Und sie lässt Zuversicht durchblicken, weil Zbären mit Drucksituationen in der Regel gut umzugehen vermag. «Zuletzt hatten wir Pech mit dem Wetter. Noemis Leistungen werden aber immer besser.»

Die Explosivität am Start

Im Mai gingen Zbären die Worte beim Thema WM-Qualifikation locker über die Lippen. Die Vorgabe sei steil, sie setze sich nicht unter Druck, hielt die Emmentalerin vor der Rückkehr ins Wettkampfgeschehen fest. Klappe es nicht, werde sie die Saison 2017 als Aufbaueinheit für das EM-Jahr 2018 betrachten. Mittlerweile stellt die WM-Finalistin von Peking klar, dass sie enttäuscht wäre, sollte es ihr nicht gelingen, die bei 12,98 Sekunden liegende Norm zu unterbieten. «Ich müsste doch enttäuscht sein – finde ich zumindest.» Die Aussage offenbart, wie Zbären tickt. Und verrät einen Teil des Erfolgsgeheimnisses: Für ihren Kopf ist noch keine Hürde zu hoch gewesen.

Körperlich befindet sich die 23-Jährige auf gutem Weg, aber noch nicht in bestmöglicher Verfassung. In der Startphase sei Zbären noch nicht so explosiv wie zuvor; womöglich fehlten bei der Kraft noch ein paar Prozente, resümiert Schwarz. Der in Langenthal realisierte Saisonbestwert liegt bei 13,09 Sekunden – «und das mit einem wirklich schlechten Start», wie die Trainerin betont. «Sie hat die Limite in den Beinen; es müssen einfach ein paar Sachen zusammenpassen.»

Zuletzt trat Zbären bei 13 Grad (an der Team-EM in Finnland) respektive 2,5 Metern pro Sekunde Gegenwind (Nottwil) an. Startet sie heute um 20.23 Uhr in Lausanne, dürfte es 25 Grad warm sein. Auf den Nebenbahnen finden sich allesamt schnellere Gegnerinnen. Das sind gute Aussichten – Druck hin oder her. (Berner Zeitung)