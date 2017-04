Der SC Langenthal hat eine ausgezeichnete Saison nicht mit dem Aufstieg krönen können. Die zweite NLB-Meisterparty nach 2012 wird dennoch unvergessen bleiben. Und gleichzeitig hat man in den letzten zwei Wochen wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Wieder war der Verein mit dem Thema Aufstieg in die NLA konfrontiert. Vor fünf Jahren wäre man dafür eindeutig nicht bereit gewesen. Im Jahr 2017 ist der SC Langenthal wesentlich professioneller aufgestellt als damals. So konnte man das Bekenntnis abgeben, bei einem Erfolg in der Ligaqualifikation den Weg in die oberste Spielklasse anzutreten.

Der SCL schaffte dies letztlich nicht. Langenthal wird ein NLB-Spitzenklub bleiben. Werden die Oberargauer in den nächsten Jahren erneut Meister, können sie von den Vorarbeiten aus dieser Saison profitieren. Sie wissen dann, wie das Thema Aufstieg anzugehen ist.

Kommunikative Kehrtwenden wie in diesem Jahr sollte es deshalb nicht mehr geben müssen. Zwei Tage vor dem Bekenntnis zum Aufstieg hatte der SCL noch anders vorgehen wollen. Es sollte erst nach einer allfällig gewonnenen Ligaqualifikation darüber informiert werden, ob man den Weg in die Nationalliga A antreten wolle oder nicht.

In der Zwischenzeit sollten die dafür nötigen wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Beim nächsten Mal werden die Klubverantwortlichen umgehend sagen können: Ja, wir steigen auf, wenn wir gewinnen sollten. Ohne Wenn und Aber.

Oder falls sich die Situation bei der Infrastruktur nicht im Sinne des SC Langenthal entwickelt: Sorry, Eishockey in der obersten Schweizer Spielklasse ist im Oberaargau ohne konkrete Aussicht auf ein neues Stadion leider nicht möglich. (Berner Zeitung)