Die Nerven? Angespannt. Doch nach einem letzten Zug von der Zigarette und einem kräftigen Schluck aus der mitgebrachten Flasche kann es losgehen. Eilig hasten die Zuschauer also die Stufen hoch, lauter und lauter wird das Getöse. Endlich kommen sie an am ersehnten Ziel: der Stehrampe der Postfinance-Arena. 9892 Fans finden hier Platz, sie bilden damit den Kern der grössten Kulisse in einem Eishockeystadion ausserhalb der NHL.

Es ist Playoff-Final-Zeit in Bern und der SCB entsprechend en vogue. Von überall her strömen Menschen in schwarz-gelb-roter Kleidung auf die Allmend, um ihrem Lieblingsklub zu huldigen. 16'399 Zuschauer waren während der Qualifikation im Schnitt in der Postfinance-Arena zugegen, seit Playoff-Beginn kann der SCB bei jedem Heimspiel «ausverkauft» vermelden.

Kein anderer Verein in Europa geniesst mehr Publikumszuspruch. 26 offizielle Fanklubs zählt der SC Bern – verteilt über die ganze Schweiz. Hinzu kommen noch weitere, teilweise gar aus dem nahen Ausland, welche aber über keine Vereinsstatuten verfügen, deshalb vom Klub nicht aufgelistet werden.

Vor ein paar Monaten sagte der Berner CEO Marc Lüthi in einem Interview mit dieser Zeitung: «Unsere Fankultur reicht vom Oberwallis bis zum Baregg – Seeland und Emmental ausgenommen.»

Abschreiben für den SCB

Es erstaunt deshalb kaum, wird auf den Rängen nicht nur Berndeutsch gesprochen. Ein gutes Beispiel dafür ist Jonas Schärli. Er kommt aus Zug, also ausgerechnet der Heimat des Playoff-Final-Gegners. «Aber mein Stiefvater hat mir beigebracht, für den SCB zu sein», sagt er lächelnd. Nicht im Traum wäre es für ihn infrage gekommen, wegen der Herkunft die Seiten zu wechseln.

«Bern ist anders», betont Schärli. «In Zug trinken sie Cüpli, hier Bier. Das Publikum ist einfach authentischer.» Sein Kumpel Stefan Zeller geht noch einen Schritt weiter. Er wuchs im St. Galler Oberland auf und ist seit frühester Kindheit SCB-Fan. Auf das Warum antwortet er klipp und klar: «Weil es einfach der geilste Klub ist.»

Zeller wohnt mittlerweile in Luzern, arbeitet aber in Bern. Er schaue sich nicht jede Partie an, doch störe es ihn überhaupt nicht, für ein Eishockeyspiel über eine Stunde anreisen zu müssen, «das nehme ich gerne auf mich». Und schliesslich kann man sich die Zeit auch verkürzen oder sich im Zug auf den Match einstimmen – so wie es Schärli tut. «Ich höre mir jeweils den Berner Marsch an. Ich kriege jedesmal Hühnerhaut, wenn das grosse Tuch vor dem Spiel dazu die Stehplatzrampe hochgezogen wird.»

Derweil die beiden die Treppe hochschreiten, läuft ein junger Mann erst zum Stadion. Auf dem Kopf trägt er einen Hockeyhelm. Im letztjährigen Playoff-Halbfinal gegen den HC Davos habe er diesen erstmals angezogen, der SCB zog daraufhin in den Final ein, feierte in Lugano den 14. Titel der Klubgeschichte. Ein Glücksbringer also! «Klar, seither muss ich ihn immer tragen», sagt David Bichsel.

2001 durfte sich der Täuffeler erstmals ein Spiel in Bern ansehen – er hatte es sich redlich verdienen müssen. «Ich musste 50-mal eine halbe Seite abschreiben, weil ich keine schöne Schrift hatte, erst danach durfte ich an den Match gehen», erzählt er lächelnd. Seit zwölf Jahren besitzt Bichsel ein Saisonabonnement, er durfte in dieser Zeit drei Meistertitel miterleben.

Der Erfolg sei jedoch nicht die Motivation, für den SCB zu fanen, hält er fest. «Denn du kannst ja nicht immer mit dem Titel rechnen. Aber der Sport an sich ist einfach geil. Selbst als wir 2012 im Final so bitter gegen die ZSC Lions verloren, war es letztlich eine coole Saison.»

Schreien für den SCB

Vor dem ersten Finalspiel hat der SC Bern rote T-Shirts an die Fans verteilt, entsprechend einheitlich präsentiert sich nun die Stehplatztribüne, welche vom heimischen Anhang ehrfürchtig als «Wand» bezeichnet wird.

Die Stimmung ist in Bern nicht immer prächtig, der erfolgsverwöhnte Anhang wird sehr schnell ungeduldig, wenn es nicht nach Wunsch läuft. Doch in den Playoffs wissen die Spieler das Publikum hinter sich. «Die Fans können sicher Einfluss auf das Spiel nehmen», sagt Nick Waeber. «Als wir gegen Lugano in der fünften Halbfinalpartie 0:2 hinten lagen, machten die Fans richtig Stimmung, das pushte die Mannschaft sicher.» Letztlich setzte sich der SC Bern mit 4:3 nach Penaltyschiessen durch, zog damit zum zweiten Mal de suite in den Playoff-Final ein.

Die These von Waeber, der durch seinen Vater zum SCB kam, seit der ersten Klasse ein Stehplatz-Abonnement besitzt, wird durch Andrew Ebbett bestätigt. Der Kanadier, welcher in den Playoffs zu Berns Antreiber und Punktegarant avanciert ist, hielt unlängst fest: «Unser Publikum ist einzigartig. Ich bin nicht sicher, ob die Fans wissen, wie viel Energie sie uns geben.»

Reisen für den SCB

An diesem Abend müssen die Anhänger der Mutzen nicht leiden, weil der SCB von der ersten Minute an Dampf macht. In diesem ersten Final-Duell mit dem EV Zug steht es nach acht Minuten 2:0, nach 24 Minuten 4:0.

Peter Herzog kann also sitzen bleiben. Seit Anfang der 1970er-Jahre ist er Mitglied der Supporter-Vereinigung des SC Bern, sitzt seither stets auf demselben Platz. «Spielen sie schlecht, kommt es vor, dass ich etwas früher gehe, um den Zug rechtzeitig zu erwischen», sagt er. Doch gerade in dieser Saison ist dieser Fall selten eingetroffen.

77-jährig ist der Wattenwiler, 1950 sah er sich als Bub das erste Spiel auf der Ka-We-De an, war sofort vom Eishockey im Allgemeinen und dem SCB im Speziellen begeistert. Neun Jahre später – die Berner standen kurz vor dem Gewinn der ersten Meisterschaft – lieh sich Herzog das Auto seines Vaters, um ein Auswärtsspiel in Zürich zu besuchen, weil Bern bei einem Sieg hätte Meister werden können. Doch die Equipe um Kult-Torhüter René Kiener verlor, die Siegesfeier wurde vertagt.

Es gibt so manche Anekdote, an die sich Herzog im Gespräch erinnert. Etwa an den Kanadier Brian Smith («einer der Ausländer, der mir am besten in Erinnerung geblieben ist»), welcher mit seinem Gewaltsschuss im ersten Training in Bern dem Torhüter das Handgelenk brach. Oder wie er als Inhaber eines Betriebes einmal die ganze Belegschaft nach Budapest einlud, um eine Partie des SCB im Europacup zu verfolgen.

Seit 1986 begleitet ihn sein Sohn Beat an die Heimspiele, die Begeisterung für die Mutzen wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Über all die Jahre hat der Klub einen wichtigen Stellenwert im Leben von Peter Herzog eingenommen, er ist gewissermassen ein Partner. «Nun, eine gute Ehe habe ich zu Hause», sagt der Berner lächelnd, «aber es ist eine gute Beziehung, die wir führen.» (Berner Zeitung)