Trotz einer Pleite die Führung ausgebaut

Gegenwärtig kann der SC Langenthal fast nur durch die Schlusssirene gestoppt werden. Zwar muss sich die Mannschaft im Penaltyschiessen im Spitzenkampf Red Ice Martigny beugen. Aber weil La Chaux-de-Fonds bei der 3:4-Niederlage in Visp ohne Punkte blieb, baut der SCL die Leader-Position dennoch leicht aus.

Zu Ende geht die bislang längste Siegesserie des SCL seit der Rückkehr in die NLB: Sie umfasste elf Spiele. Die Bilanz dieser Serie: 32:1 Punkte und 50:24 Tore. Es war zudem der 200. Coaching-Einsatz von Trainer Jason O’Leary (als Head-Coach und Assistent), welcher seit Langenthals Rückkehr in die NLB erst der dritte Trainer ist, der die 200-Spiele-Marke übersteigt – Olivier Horak (209) und Heinz Ehlers (214) sind die anderen.

«Wir haben zwei Punkte verloren», bedauert O’Leary. «Aber mit dem einen Zähler ist das Schlimmste verhindert worden. Sie spielten defensiv und probierten nicht viel.» Und über sein 200. Spiel: «Es freut mich, dass ich so viel Vertrauen vom Verein habe. Die Spieler haben sehr hart für das Team gearbeitet, dies auch schon in den vorangegangen Jahren.»

Engmaschige Abwehrreihen

Wie so oft, wenn sich die beiden Clubs im Eisstadion in Martigny gegenüberstanden, zeigten die beiden Equipen eine disziplinierte Abwehrleistung, was insbesondere das Markenzeichen von Red Ice Martigny ist. Die Walliser sind das Team, das gegenwärtig am wenigsten Gegentore in der Liga kassiert (und der SCL am zweitwenigsten).

Meist gestaltet es sich als schwierig, durch die gut gestaffelten Abwehrriegel durchzudringen. Nach vierzig Minuten war nur ein Tor gefallen, dies im Power-Play. Durch eine schnelle Passfolge wurde die Langenthaler Abwehr leicht verzogen. Dadurch konnte Fabian Brem etwas näher in Richtung Tor fahren, während Marco Mathis die Sicht durch den hinteren Abwehrriegel der Box noch beeinträchtig war.

Brems Abschluss landete zur Führung der Walliser im Netz. Das dritte Drittel war ein Abbild des zweiten Durchgangs. Zwei gut abgeschirmte Tore und ein Treffer im Power-Play. Diesmal schoss Claudio Cadonau von der blauen Linie und Jeff Campbell lenkte die Scheibe an Goalie Reto Lory vorbei zum 1:1-Ausgleich. Im Penaltyschiessen musste sich der SCL jedoch geschlagen geben. (Berner Zeitung)