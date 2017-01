Titelverteidiger ist wieder auf Kurs

Für Cheftrainer Marco Bayer und seine Crew ist es nicht einfach, die Elite-A-Junioren, das Aushängeschild der SCB-Nachwuchsbewegung, konstant auf hohem sportlichem Niveau zu halten. Verletzte, aber vor allem auch Rotationen innerhalb des Kaders stellen den ehemaligen NLA-Verteidiger immer wieder vor grosse Herausforderungen.

Im aktuellen SCB-Kader hat es mit Yanik Burren, Bernd Wolf, Janik Loosli und Colin Gerber Talente, die im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung immer öfter bei Partnerteams in der ­National League B zum Einsatz kommen. Jüngstes Beispiel war am Wochenende der aktuelle Topskorer André Heim (19 Tore, 21 Assists in 32 Spielen).

Während sich die Stadtberner ohne ihn und weitere Leistungsträger in den Heimspielen gegen Kloten (3:2) und Gottéron (11:1) sechs Punkte holten, liess sich Heim (Jahrgang 1998) bei seiner NLB-Premiere im Team des EHC Visp (4:3-Sieg gegen La Chaux-de-Fonds) gleich als zweifacher Torschütze feiern.

Dass die Trainer im Nachwuchsbereich des SC Bern ausgezeichnete Arbeit leisten, wird durch die ebenfalls an der Tabellenspitze mitmischenden Elite-Novizen untermauert. Dabei muss auch dieses Team damit zurechtkommen, dass gelegentlich einige Akteure bereits bei den Elitejunioren eingesetzt werden.

In der Partie gegen Kloten waren auf dem Matchblatt nicht weniger als fünf Spieler mit Geburtsjahr 2000 zu finden. «Das ist ganz im Sinne unseres Auftrages, die Ausbildung der jungen Spieler hat oberste Priorität», sagt Marco Bayer. Dass er mit seinem Team auch in der laufenden Saison möglichst um den Titel kämpfen will, ist klar, doch am Ende nicht zwingend.

Der Wechsel nach Langnau

Seit einiger Zeit schon steht fest, dass der Zürcher Bayer die Or­ganisation des SC Bern Ende Saison Richtung Langnau verlassen wird. Er wird bei den SCL Tigers Assistenztrainer von Heinz Ehlers. «Ich habe die Vision, als Profitrainer einmal ein Nationalligateam führen zu können», begründet Bayer seinen nachvollzieh­baren Wechsel.

Der 44-Jährige hat im Laufe seiner Karriere über 800 NLA-Spiele für verschiedene Klubs – unter anderem auch für den SC Langnau (in der Saison 2009/2010 bereits als Assistenztrainer tätig) – bestritten. Seine persönlich erfolgreichste Zeit als Spieler verbrachte er mit Kloten (Meister 1995 und 1996). Auf die Saison 2015/2016 kam der aus Dübendorf stammende Bayer als Profitrainer zum SCB.

Er übernahm das Team der Elite A, führte dieses bis zum Trainerwechsel in der ersten Mannschaft, wurde danach Assistent des späteren Meistertrainers Lars Leuenberger. Dass er den SCB im kommenden Frühjahr mit einem weiteren Erfolg verlassen wird, ist durchaus vorstellbar. So oder so hat Bayer in Bern einige positive Zeichen gesetzt. (Berner Zeitung)