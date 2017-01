Tigers: Macenauer und Neukom kommen, Seydoux verlängert

Die Langnauer verlieren in Lausanne 2:3. Es ist die fünfte Niederlage im fünften Spiel gegen die Waadtländer in dieser Saison. Mehr...

Die SCL Tigers verlieren das Heimspiel gegen Lausanne 3:5. Die Langnauer kassieren vier Treffer in Unterzahl, schiessen dreimal an die Torumrandung. Und stecken nun in einer Ergebniskrise. Mehr...