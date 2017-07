Streit über Josi und Weber: «Bleiben Freunde»

Können Sie mit ein paar Wochen Distanz beschreiben, was der Gewinn des Stanley-Cups bei ­Ihnen für Gefühle auslöste?

Mark Streit: Es war ein einzigartiger Moment. In den Jahren zuvor hatte ich maximal zwei Playoff-Runden absolviert. Nach dem Ausscheiden grenzt du dich aufgrund der Enttäuschung von den Playoffs ab, gehst emotional auf Distanz. Wenn du dann den Stanley-Cup gewinnst, spürst du die Ausstrahlung dieses Pokals. Ich hätte nicht für möglich gehalten, welche Gefühle es auslöst, den Stanley-Cup in die Höhe zu stemmen. Der Pokal hat eine magische Wirkung – es ist nicht irgendeine Trophäe, sondern die prestigeträchtigste im Eishockeysport.

Jeder Gewinner darf einen Tag lang mit dem Pokal verbringen. Wissen Sie schon, was Sie mit ihm anstellen werden?

Ich bin noch am Planen, mehr möchte ich zu diesem Thema ­derzeit nicht sagen.

Betrachten Sie den Gewinn des Stanley-Cups als grössten Erfolg in Ihrer Karriere, obwohl Sie in der Finalserie nie zum Einsatz gekommen sind?

Ja! Zwar war die Art und Weise, wie der Erfolg zustande kam, sehr speziell, aber ich war Teil der Mannschaft, habe meinen Teil zum Erfolg beigetragen. Ich kann daher die Situation sehr gut akzeptieren. Ich hatte in der Vergangenheit in weniger erfolgreichen Mannschaften oft Topleistungen gebracht und grosse Rollen gehabt, nun wurde ich von einem Topteam als Joker verpflichtet, spielte in der Regular Season sehr viel und in den Playoffs gut. Ich habe meine Arbeit gemacht. Klar wäre ich im Final gerne dabei gewesen, aber es ist, wie es ist. Ich habe trotzdem grosse Freude an diesem Titel.

Wie erlebten Sie die ­Feierlichkeiten?

Am Sonntag blieben wir in Nashville, feierten in der Kabine und danach im Hotel. Meine Frau Fabienne war mit der Kleinen da; sie kamen sogar aufs Eis. Nach der Rückkehr waren wir am Abend bei Sidney Crosby zum Grillieren eingeladen. Er hat einen riesigen Garten; es war unglaublich – die Party bei Crosby war die beste, an der ich teilgenommen habe. Am Dienstag waren wir als Team an einen Baseballmatch eingeladen, wo wir uns auf dem Rasen prä­sentieren konnten. Am Mittwoch fand dann die grosse Parade in Pittsburgh statt, die sehr eindrücklich war.

Sie schwärmten von der Party bei Crosby. Wie haben Sie ihn als Captain erlebt?

Einerseits ist er der beste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, anderseits hat er mich als Typ schwer beeindruckt. Er vereint die Leidenschaft für das Eishockey mit ausgeprägten Leaderqualitäten. Crosby macht alles richtig: Es ist eindrücklich, wie er lebt, wie er trainiert, wie er spielt, wie ehrgeizig er ist. Und trotz seiner Erfolge ist er bodenständig geblieben.

Viele Sportler träumen davon, auf dem Höhepunkt abzutreten. Sie hätten mit 39 Jahren die Möglichkeit dazu. Weshalb ­wollen Sie weitermachen?

Ich spiele nach wie vor sehr gern Eishockey und fühle mich noch fit und leistungsfähig. Daher hatte ich nie den Gedanken, mit dem Stanley-Cup-Sieg aufzuhören.

So trainieren die Hockeyaner.

Sie wissen noch nicht, bei welchem Klub Sie nächste Saison spielen werden. Wie gehen Sie mit der Ungewissheit um?

Ich überlasse die Sache meinem Agenten; er wird sich bei mir melden, wenn sich etwas Konkretes ergibt. Die gefragtesten Free Agents unterschreiben ihre Verträge in den ersten Wochen, danach analysieren die Klubverantwortlichen, welche Spielertypen sie noch benötigen. Ich habe mich darauf eingestellt, geduldig sein zu müssen, und ich bin noch ­guten Mutes.

Hat es Ihnen nach der kurzen Pause Mühe bereitet, ins ­Sommertraining einzusteigen?

Das Aufstehen am ersten Morgen war nicht einfach, aber als ich hier ankam, die Jungs sah, waren Freude und Motivation sofort da. Es ist cool, können wir im Sommer wieder gemeinsam trainieren. Zudem beginnen wir nicht allzu intensiv, am Nachmittag bleibt meistens Zeit, den Sommer zu geniessen – mit Baden, Golf- oder Tennisspielen.

Roman Josi und Yannick Weber standen im Final auf der Gegenseite. Hat sich dadurch das ­Verhältnis verändert?

Wir sind so gute Freunde, dass sich nichts ändern wird. Letztlich geht es «nur» um Sport. Ich habe nach dem Wiedersehen jedenfalls absolut keinen Unterschied gespürt. Sie lieferten in den ­Playoffs eine fantastische Leistung und hätten den Titel auch verdient.

Trainer Simon Holdener äussert sich zu seinem Programm.

Das Schweizer Eishockey war zuletzt wegen Nico Hischier in aller Munde. Waren Sie überrascht, dass der Walliser als Nummer 1 gedraftet wurde?

Positiv überrascht. Vor zehn Jahren wäre es kaum möglich gewesen, dass ein Schweizer einem Kanadier vorgezogen wird. Ich habe mich sehr für Nico gefreut, auf diese Auszeichnung darf er stolz sein.

Sie haben bei den New York ­Islanders mit dem damals jungen Nummer-1-Draft John ­Tavares zusammen gespielt. Was kommt nun auf Hischier zu?

Der Rummel wird gross sein, als Nummer-1-Draft stehst du im Scheinwerferlicht. Ich finde es nicht schlecht, ist er in New Jersey gelandet, dort wird er sich in Ruhe entwickeln können. In Montreal oder Toronto würde ein viel grösseres Aufheben gemacht.

Trauen Sie ihm zu, gleich in der ersten Saison den Sprung ins NHL-Team zu schaffen?

Die Devils haben sicher einen Plan für ihn. Nico ist ein aussergewöhnlicher Eishockeyspieler, daher bin ich überzeugt, dass er die Saison zumindest in der NHL beginnen wird.

Wie verbringen Sie Ihren ersten Sommer als Familienvater?

Ich geniesse die Zeit sehr, verbringe viel Zeit mit der Familie. Es gibt viele Freunde und Verwandte, welche die Kleine mal ­sehen wollen. Die Geburt von Victoria war das Schönste, was ich bisher erlebt habe. Ich hätte nie gedacht, welche Emotionen durch ein Kind freigesetzt ­werden.

