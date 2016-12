Spiel glich einem Training

Das Spiel zwischen Winterthur und Langenthal hatte eigentlich alles in sich: Strafen, einen Faustkampf, ein ausgehängtes Plexiglas, das repariert werden musste und über 10 Tore. Aber eines war es nicht: spannend.

Langenthal hatte die Partie schon früh im Griff, führte nach 14 Minuten mit 3:0 und nach einem Drittel mit 4:1. Zu beiden Zeitpunkten war klar: Langenthal wird an diesem Abend die Pflicht gegen Winterthur mühelos erfüllen. Die Oberaargauer gewannen schliesslich 7:4.

Lockere Tore

Auch deshalb verkam die Partie längers je mehr zum besseren Training. Winterthur war bei weitem nicht in der Lage, den SCL in die Enge zu treiben, Langenthal wurde nicht gross gefordert.

Als Beispiel kann eine Spielszene in der 37. Minute dienen. Der an diesem Abend stark spielende Dario Kummer führte die Scheibe, während je vier Feldspieler auf dem Eis standen, täuschte einen Pass zu Marc Kämpf an und nutzte den damit gewonnenen Platz bestens aus. Er zog vors Tor, umkurvte den gegnerischen Torhüter und erzielte das zwischenzeitliche 7:2. Der Treffer war an Lockerheit kaum zu überbieten.

In der 28. Minute gelang den Oberaargauern ausserdem ein Shorthander: Nico Dünner enteilte dem Gegner und legte direkt vor dem Torhüter stehend die Scheibe zurück auf den hinterhereilenden Jeffrey Füglister. Dieser hatte offenbar damit gerechnet und versenkte gegen den überforderten Keeper Oliver Etter die Scheibe ohne zu zögern im Tor.

«Wir haben dann ein bisschen den Fokus verloren», gab Aurélien Marti nach dem Spiel zu. Vincenzo Küng sagte derweil: «Wir hätten den Torhüter besser unterstützen sollen.» Die insgesamt vier Gegentore seien nämlich «zu viel» gewesen.

Bevor die Partie so deutlich zugunsten der Gäste verlief, hatten sich Marti und Küng Bestnoten verdient. Erstgenannter sammelte zwei erste Assists, zweitgenannter schoss zwei Tore. «Der Start ist wichtig in solchen Spielen. Führt man, wird die Partie einfacher», erklärte Marti.

Ein schöner Erfolg für die Langenthaler stellte sich derweil auch in der 9. Minute ein, als die zweite Überzahlformation bereits das dritte Tor in den letzten zwei Spielen erzielte.

Im letzten Abschnitt blieben weitere Tore bis fast zum Schluss aus. Winterthur versuchte wie in einem Fussballspiel mit Kontern zum Erfolg zu gelangen. In Unterzahl stellten sie jeweils den vierten Spieler an die gegnerische blaue Linie, um bei Scheibengewinn einen langen Pass spielen zu können. Langenthal agierte damit beinahe mit fünf gegen drei, schien aber fast schon konsterniert darüber, so dass es die Offerte nicht annehmen konnte. Winterthur auf der Gegenseite blieb aber ebenso erfolglos.

Fehler minimieren

Die Partie endete schliesslich mit weiterer Resultatkosmetik der Winterthurer. Das 4:7, erzielt in der 59. Minute wenige Sekunden nach Ablauf einer Strafe gegen Langenthal, war aber nur noch Resultatkosmetik. Es liess das Ergebnis harmloser aussehen, als es in Tat und Wahrheit war.

Für Langenthal und Vincenzo Küng war auch deshalb klar: «In solchen Spielen müssen wir die Fehler minimieren.» Aber, so Aurelien Marti, zuletzt sei es den-noch gelungen, die budgetiertenPunkte im trainingsähnlichen Meisterschaftsspiel zu gewinnen. (Langenthaler Tagblatt)