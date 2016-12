Spektakulärer Abschluss

Eigentlich war Rapperswil-Jona dem Sieg näher. Die St. Galler hatten zu Beginn von verspäteten Weihnachtsgeschenken profitiert, als die Langenthaler Defensive zu wenig war. Simon Rytz im SCL-Tor wurde dabei gleich zwei Mal im Stich gelassen, weshalb er in der 6. Minute von Antonio Rizzello nach einem Abpraller bezwungen wurde und von Hoffmann (7.) ebenso.

Langenthal kehrte dann mit zwei Powerplay-Toren kurz vor und kurz nach der ersten Pause ins Spiel zurück. Zu dieser Zeit waren sie der Führung sogar näher als die Rapperswiler, gleich mehrfach konnten sie ihre Möglichkeiten aber nicht ausnutzen. Nach dem Ausgleich zum 2:2 legten die Gäste wieder vor, wobei Steven Mason 14 Sekunden vor der zweiten Pause mittels Abpraller einen Powerplaytreffer beisteuerte.

Langenthal glich durch Silvan Hess erneut aus und später erzielte Corsin Casutt das vierte Tor für Rapperswil. Auch die 4:3-Führung reichte den Gästen nicht zum Sieg – am Ende jubelte der SC Langenthal. «So hätten wir das Jahr nicht enden lassen können, sagte Hattrick-Schütze und Best-Player Jeff Campbell auf den Schluss bezogen. Langenthal habe deshalb auf den schwachen Start mit harter Arbeit ausgezeichnet reagiert.

Campbell mit Doppelschlag

In der Schlussphase war es denn auch Campbell, der über sich hinauswuchs. Zuerst erzielte er mit einem scheinbar harmlosen Schuss aus dem Halbfeld – für Torhüter Michael Tobler durchaus haltbar – den 4:4-Ausgleich, dann traf er mit einem Direktschuss anderthalb Minuten vor Schluss zum 5:4 für die Oberaargauer. Die Sekunden, die übrig blieben, spielten die Rapperswiler ohne Torhüter.

Dem Gäste-Sturmlauf antworte Marc Kämpf in der Schlussminute mit der Entscheidung. Er schoss aus dem eigenen Drittel heraus das 6:4. «So zu gewinnen ist natürlich speziell schön. Wir hätten schon im Mitteldrittel mehr Tore schiessen müssen, aber das ist Hockey. Gelungen ist es uns erst am Schluss», erklärte Campbell.

Sowieso war die Partie bis zum Ende spannend. Langenthal und Rapperswil schenkten sich nichts, zeigten läuferisch eine hochstehende Partie und kreierten diverse Chancen. So konnten sich nicht zuletzt die beiden Torhüter Michael Tobler und Simon Rytz in den Vordergrund spielen, die sich bei diversen Glanztaten in den Dienst der Mannschaft stellten. Simon Rytz hatte die Nase dabei aber vorne, auch weil Michael Tobler zwei haltbare Treffer kassierte. Einen Schuss von Brent Kelly liess er zum 2:2-Ausgleich zwischen den Beinen passieren. «Das war ein wirklich aufregendes Spiel», bilanzierte ein glücklicher Jeff Campbell. Auch für die Fans – denen wurde kurz vor Jahresabschluss im letzten Heimspiel der Saison einiges geboten. Die Partie wurde immerhin erst in den letzten fünf Minuten entschieden, in denen Langenthal gleich drei Mal traf.

(Langenthaler Tagblatt)