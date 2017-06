So schwitzt Gaëtan Haas auf der Nydeggtreppe

«Ich habe noch einige Probleme beim Beintraining, aber es kommt langsam», sagt Gaëtan Haas. Der 25-jährige Stürmer hatte sich im Februar im Training seines alten Vereins EHC Biel einen Wadenbeinbruch zugezogen und erst vor drei Wochen die bei der Operation eingesetzte Platte wieder entfernen lassen.

Drei Wochen – so lange befindet sich Haas nunmehr auch im Training beim SC Bern. Und so nahm er am Mittwochvormittag am Konditionstraining im Berner Mattequartier teil: Konditionstrainer Roland Fuchs lud seine Schützlinge zum Treppensteigen auf der 157 Stufen langen Nydeggtreppe.

Nach mehreren kürzeren Einheiten stösst Haas nach dem letzten Lauf bis ganz nach oben einen Jubelschrei aus. Er fühle sich gut aufgenommen beim SCB und wolle nun seinen Teil dazu beitragen, dass der Club sein Ziel erreicht: Den dritten Meistertitel in Serie.

Was Gaëtan Haas zu seinen neuen Mitspielern sagt, inwiefern sich der Meister vom EHC Biel unterscheidet, und wie sich der Neuzugang nach der Trainingseinheit fühlt, erzählt er im Video-Interview oben. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)