SCL mit erfolgreichem Jahresabschluss

Der SC Langenthal musste am Freitag aufgrund der zahlreichen Abwesenden eine Mitteilung versenden. Arnaud Montandon leidet an einem Virusinfekt, Marco Mathis laboriert an seiner Gehirnerschütterung, Mike Völlmin leidet vorerst noch an einer Adduktorenverletzung und mit Philip Ahlström und Silvan Hess waren zwei Akteure krank.

Marco Schüpbach fehlt derweil weiterhin langzeitverletzt und seit neustem und während den nächsten rund zwei Wochen wird auch Vincenzo Küng fehlen. Daneben konnte der SCL aber auch positive Meldungen absetzen.

Mit Silvan Hess und Mike Völlmin haben zwei Talente einen neuen Vertrag unterschrieben. Insbesondere die Verlängerung um eine Saison mit Völlmin darf als sehr gelungen betrachtet werden, da bereits einzelne NLA-Vertreter ein Auge auf den Schweiz-Amerikaner warfen.

Silvan Hess, welcher der Organisation des EHC Engelberg entspringt, aber seit Jahren unter den Fittichen des SC Langenthal steht und im letzten Junioren-Jahr steht, hat sogar für die kommenden zwei Saisons unterschrieben.

Negativer Start

Wegen der sieben Spieler, welche die Abwesenheitsliste im Spiel auswärts gegen die GCK Lions füllten, haben die Oberaargauer Benoit Jecker vom EHC Biel für zwei Spiele verpflichtet.

Letztlich waren es aber nicht nur die Abwesenden, welche den Oberaargauern Mühe bereitete. Sie kassierten bereits früh im Spiel ein Gegentor. Yannik Wildhaber im SCL-Tor musste zudem in der 31. Minute in extremis retten, als er zuerst gegen Topskorer Michael Liniger parierte und den Nachschuss von Mattia Hinterkircher ebenso abwehrte.

Erst mit einer Überzahlsituation beginnend in der 32. Minute und endend in der 33. fand Langenthal zurück ins Spiel. Nach einem Schuss von Stefan Tschannen landete der Abpraller bei Brent Kelly, welcher vor dem nun leeren Tor die Scheibe einschiessen konnte.

«Die Lions haben es uns schwer gemacht. Den Erfolg mussten wir uns mit harter Arbeit erkämpfen», sagte Stefan Tschannen nach dem Spiel. Selbst ein Pfostenschuss von Xeno Büsser in der 38. Minute änderte nichts daran, dass der SCL nun besser ins Spiel kam und näher an der Führung war als die Heimmannschaft.

Trainer Jason O’Leary verzichtete auf die vierte Linie um den Druck zu erhöhen und war nahe dran, dies mit Erfolg zu tun. Bis zum Jubel dauerte es aber in die letzte Minute, wo sie erneut Powerplay spielen durften. Stefan Tschannen stürmte auch mit dem zweiten Angriff. Dort passte er quer auf Dario Kummer und bereitete damit die bisher grösste Chance vor. Kummer aber scheiterte zuerst an Guntern.

In umgekehrter Kombination folgte der Erfolg dann doch noch. Kummer bediente Tschannen, dieser schob die Scheibe flach an allen verteidigenden Spielern vorbei. 43 Sekunden standen noch auf der Anzeigetafel. «Ein idealer Jahresabschluss», kommentierte Tschannen seinen Treffer. (Langenthaler Tagblatt)