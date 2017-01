SCB: Ebbett bleibt, Macenauer muss gehen

Die Vertragsverlängerung zwischen dem SC Bern und dem kanadischen Center Andrew Ebbett hatte sich im Vorfeld bereits abgezeichnet. Nun ist die Verlängerung unterzeichnet. Dies berichtete die SCB Eishockey AG am Dienstagnachmittag.

Andrew Ebbett, der in der Altjahrswoche mit dem Team Canada den Spengler Cup gewann und Topscorer des Turniers (4 Tore / 4 Assists) wurde, kam im Sommer 2015 zum SCB.

Wegen einer schweren Verletzung fehlte der Center, der am Montag seinen 34. Geburtstag feierte, in seinem ersten Jahr beim SCB während eines Grossteils der Regular Season, war dann aber in den Playoffs einer der Leader auf dem Weg zum 14. Titelgewinn.

In der laufenden Saison verpasste Andrew Ebbett wegen einer Verletzung die ersten 16 Meisterschaftsspiele, hat aber danach seine wichtige Rolle im Team sofort wieder eingenommen.

Andrew Ebbett hat bisher 51 Spiele für den SCB absolviert und dabei 16 Tore und 25 Assists erzielt.

Vertrag mit Maxime Macenauer nicht verlängert

Der Kanadier Maxime Macenauer hatte beim SCB einen bis und mit 2. Januar befristeten Vertrag. Der SCB hat – nicht ganz überraschend – entschieden, den Vertrag mit dem Stürmer nicht zu verlängern. Maxime Macenauer kam in 14 Meisterschaftsspielen (1 Tor / 2 Assists) zum Einsatz. (chh/pd)