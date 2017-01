Rytz’ Visitenkarte beim EHC Biel

Der EHC Biel wartete für das Gastspiel in Bern mit einem überraschenden Schachzug auf: Im Tor der Seeländer stand für einmal nicht Jonas Hiller, sondern Simon Rytz.

Sportchef Martin Steinegger nannte zwei Gründe für den Goaliewechsel: Einerseits habe man Hiller vor den wichtigen Spielen dieser Woche eine Ruhepause gönnen, anderseits beim Team eine Reaktion auslösen wollen, weil es zuletzt am zweiten Tag von Doppelrunden jeweils schlecht ausgesehen habe. Der zweite Teil der Erklärung erstaunte, hatte Biel doch die zweiten Spiele der letzten drei Doppelrunden gewonnen.

Wie dem auch sei; Rytz war bestimmt froh, kam er erst zum zweiten Mal in dieser NLA-Saison zum Einsatz, erstmals von Anfang an. Der 33-Jährige machte gegen den SCB einen guten, nein einen hervorragenden Job.

Nach einer gewissen Anfangsnervosität wurde er zunehmend sicherer. Er zeigte ein paar Glanzparaden; brillant war etwa, wie er zwei Sekunden vor Schluss des Mitteldrittels SCB-Kanadier Andrew Ebbett stoppte, der Verteidiger Nicholas Steiner elegant ausgedribbelt hatte.

Es war Ironie des Schicksals, dass sich Rytz in der vorletzten Sekunde des Schlussabschnitts doch noch bezwingen lassen musste. Er lag hilflos auf dem Rücken, als Simon Moser die Scheibe in extremis über die Linie beförderte.

Nach dem Match anerkannte Simon Rytz, dass der SCB-Sieg verdient war, «trotzdem ist es sehr bitter, wenn du den entscheidenden Treffer so kurz vor Schluss erhältst». Er verhehlte nicht, dass er häufiger spielen möchte.

Doch er weiss: Unter normalen Umständen kommt er nicht am NHL-erfahrenen Hiller vorbei. Aber ich habe zeigen können, dass er bereit sei, stellte er fest. In der Tat: Er hielt in Bern 39 Schüsse. Coach Mike McNamara wäre mit seinem überraschenden Zug also fast erfolgreich gewesen, aber eben nur fast. Am Ende waren die Bieler trotz starkem Nummer-2-Goalie schachmatt. (Berner Zeitung)