Reichert: Frohnatur mit Vorbildwirkung

Zweimal verliess Marc Reichert den SCB, 2002 Richtung Kloten, 2012 Richtung Leventina. Zweimal kehrte der Stürmer in die Hauptstadt zurück. «Dass man ihn beide Male zurückholte, ist ein klares Zeichen dafür, wie wertvoll er für die Mannschaft war», sagt sein ehemaliger Teamkollege Ivo Rüthemann.

Reichert ist kein Blender, keiner, der auf dem Eis Kunststücke vorführt. Aber er war durch seine Einstellung sowie seine Kampfkraft ein Vorbild. Sven Leuenberger erinnert sich daran, dass Reichert einst einen Wandel durchmachte, durch eine Ernährungsumstellung den Fettanteil im Körper massiv reduzierte. Und im Sommertraining gehörte der Fraubrunner sowieso stets zu den Fleissigsten.

«Teamplayer par excellence»

In den Ernstkämpfen teilte der Hüne kernige Checks aus, warf sich in die Schüsse und schoss Tore, wenn auch nicht allzu viele. Noch wichtiger war er als Frohnatur freilich neben dem Eis. Reichert, Übername Cowboy, erschien morgens meistens früh in der Halle, hatte für seine Mitspieler stets ein offenes Ohr und sorgte für gute Laune in der Garderobe.

«Er war der Leim, der die Mannschaft zusammenhält», sagt Sven Leuenberger. Und Simon Bodenmann schwärmt, Reichert sei «ein Teamplayer par excellence». Dies zeigte der 37-Jährige auch in den soeben abgeschlossenen Playoffs. Obwohl er nach seiner Verletzung keine Rolle mehr spielte, liess er den Kopf nicht hängen, unterstützte seine Kameraden und sorgte für gute Stimmung.

Marc Reicherts Vertrag wird nicht verlängert, er verlässt den SCB zum dritten und letzten Mal. Seine Teamkollegen werden ihn bestimmt in bester Erinnerung behalten. (Berner Zeitung)