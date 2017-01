Ohne Feuerwerk ins neue Jahr

Es gab eine Zeit, da war das ­Penaltyschiessen für die ZSC Lions vor allem etwas: eine Strafaufgabe. Ausgerechnet das Ensemble um die begabten Solisten Robert Nilsson und Roman Wick verlor eine Penaltyentscheidung um die andere. In dieser Saison aber hat sich die Sorgen- zur Lieblingsdisziplin gewandelt. In Bern gewannen die Zürcher im siebten Penaltyschiessen bereits zum fünften Mal. Sie verwerteten drei von fünf Versuchen, seitens des SC Bern traf einzig Justin Krueger. So blieb dem Tabellenführer im Vergleich mit dem ersten Verfolger ein Punkt.

«Wir wollten das Jahr mit einem Sieg beginnen», sagte Simon Bodenmann. «Immerhin konnten wir uns im Verlauf der Partie steigern. So stehen wir am Ende nicht ohne Punkt da.» Dank des einen Zählers konnte der SCB den NLA-Spitzenplatz verteidigen. Das Team von Kari Jalonen liegt noch einen Punkt vor den ZSC Lions, hat zudem zwei Partien weniger ausgetragen. «Den Qualifikationssieg wollen wir unbedingt», sagte Bodenmann.

Steigerung im Schlussdrittel

Die Kontrahenten zündeten im ersten Spiel des neuen Jahres kein grosses Feuerwerk. Die Partie war zwar geprägt von Tempo und Spannung, es fehlte aber über weite Strecken die physische Komponente. Wenig überraschend kam dieser Umstand mehrheitlich den technisch starken Zürchern zupass, nachdem sie das Startfurioso des Heimteams ohne Schaden überstanden hatten. Die Berner agierten im Mitteldrittel vornehmlich in Unterzahl, vermochten im Schlussabschnitt zwar spät, aber nicht zu spät, die Kadenz zu erhöhen.

«Das letzte Drittel war unser bestes», befand Jalonen. Zu mehr als dem umstrittenen Ausgleichstor – vor Andrew Ebbetts Treffer hatte Thomas Rüfenacht den Zürcher Samuel Guerra ein My aus dem Gleichgewicht gebracht – reichte es dem Heimteam nicht mehr. «Wir hätten aggressiver spielen müssen», sagte Ebbett. Somit endete im ersten Match 2017 die Erfolgsserie der Berner: Sie hatten das Eis seit dem 29. November 2016 (3:6 in Ambri) nie mehr als Verlierer verlassen.

(Berner Zeitung)