Nur im Training viel Eiszeit

Nichts von einer heissen Match­atmosphäre – in der fast leeren Postfinance-Arena ist es relativ ruhig und ziemlich kalt an diesem Vormittag in der Altjahrswoche. Sämi Kreis schiesst noch ein paarmal aufs verlassene Tor, und dann sammelt er alle Pucks in der linken Spielhälfte ein. «Das ist doch selbstverständlich, schliesslich gehöre ich immer noch zu den Jungen», sagt der 22-Jährige lachend.

Kreis gehört fast immer zu den Letzten, die nach den Trainings des SC Bern das Eis verlassen. Das hat zwei Gründe: Erstens will er davon profitieren, dass Assistenzcoach Ville Peltonen nach der obligatorischen Einheit jeweils noch 30 bis 40 Minuten für individuelle Übungen zur Verfügung steht. Er sei Peltonen dankbar und habe schon viel von ihm gelernt, «und zwar sowohl im Umgang mit dem Puck als auch darin, was das Verhalten ohne Scheibe anbetrifft», schwärmt der Burgdorfer.

Zweitens, und das ist für ihn weit weniger erfreulich, benötigt er viel Eiszeit, weil er die Ernstkämpfe meistens von der Tribüne aus verfolgt – verfolgen muss. In sechs der sieben letzten NLA-Partien war der Verteidiger überzählig.

Dämpfer am Vormittag

Cheftrainer Kari Jalonen ist kein Verfechter des Rotationsprinzips; es gibt bei ihm auch keinen «Jugendbonus». Er stellt stets ­jene Mannschaft auf, von der er sich die besten Erfolgsaussichten verspricht. Wenn die SCB-Spieler am Matchtag zur Arbeit kommen, ist in der Garderobe die Aufstellung ersichtlich. Wer fit, aber nicht aufgeführt ist, der erlebt schon am Vormittag einen Dämpfer.

Doch es ist keine Option, den Kopf hängen zu lassen. «Die Si­tuation ist frustrierend, aber was soll ich machen?», fragt Kreis rhetorisch. «Ich kann nicht mehr tun, als im Kraftraum Sonderschichten schieben und in jedem Training Vollgas geben. Und sollte ich eine Chance erhalten, werde ich sie packen müssen.»

Vor knapp drei Wochen wurde bekannt, dass der 22-Jährige ab der NLA-Meisterschaft 2017/2018 das Trikot des EHC Biel tragen wird. Schon der letzte Winter war für Kreis ein schwieriger gewesen; einerseits fiel er wegen einer Hirnerschütterung lange aus, andererseits vermochte er sich nicht als Fixstarter zu etablieren. «Daher war für mich klar, dass diese Saison für meine Zukunft entscheidend ist. In meinem Alter muss man viel spielen können.»

Als er spürte, dass Jalonen nicht auf ihn setzt, sah er sich nach Alternativen um. «Ich denke, mein Wechsel ist in meinem Interesse und auch in jenem des Klubs.»

Das Werben der Bieler

In Bezug auf seinen neuen Arbeitgeber war Sämi Kreis offen. Er traf sich unter anderen mit Vertretern der SCL Tigers, gab letztlich aber Biel den Zuschlag. «Die Bieler haben sich stark um mich bemüht; ich führte gute Gespräche mit Martin Steinegger (der Sportchef, die Red.)», erzählt der ehemalige Nachwuchsnationalspieler.

Kreis ist überzeugt, dass im Seeland etwas Gutes aufgebaut wird. Er erwähnt das neue Stadion, die Verpflichtung Jonas Hillers und «ein paar andere gute Transfers». Vorerst steht Kreis allerdings noch in Diensten des SCB. «Ich möchte hier einen coolen Abschluss er­leben», sagt er. «Ein weiterer Titel wäre logischerweise am schönsten.» (Berner Zeitung)