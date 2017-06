Nico Hischier: «Ich werde sowieso glücklich sein»

Er sammelt die Pucks ein, verlässt das Eis der Postfinance-Arena, läuft durch die Katakomben, das Gesicht hinter einem Gitterhelm versteckt. Nico Hischier wirkt unscheinbar, ein wenig scheu. Und vor allem: Er darf nicht sprechen.

Das Redeverbot, auferlegt vom Medienchef des SC Bern, dient als Schutzmassnahme. Das 16 Jahre alte Ausnahmetalent aus dem Wallis, welches jüngst gegen Lausanne seine erste Partie in der höchsten Schweizer Spielklasse bestritten hat, soll sich in erster, zweiter und dritter Linie aufs Eishockey konzentrieren können. Nebenschauplätze sind fehl am Platz.

Anderthalb Jahre später ist der Gitterhelm nur noch eine vage Erinnerung an Zeiten gefühlter Anonymität. Nico Hischier tritt aus dem SCB-Kraftraum. Das Unscheinbare ist einem selbstbewussten, offenen Auftreten gewichen. Er wirkt einen Kopf grösser, vielleicht ist er das auch – muskulöser auf jeden Fall.

Und vor allem: Jetzt darf er nicht nur sprechen, er muss, seit Wochen, immer und immer wieder. Sei es mit Beratern, mit Verantwortlichen von NHL-Klubs, mit Journalisten. «Es ist eine neue Erfahrung. Ich bin eigentlich keiner, der gross sprechen möchte», sagt Hischier. «Ich höre oder lese auch nicht, was über mich gesagt oder geschrieben wird. Dies würde nur davon ablenken, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.» Das Wesentliche ist für Nico Hischier seit dem Kindesalter: Eishockey.

Die Bedeutung des Bruders

Die Geschichte von Hischiers Höhenflug beginnt in der Tiefgarage des Elternhauses in Naters. Sie diente Nico und seinem Bruder Luca als Spielzimmer. Stundenlang wurden Pässe geschlagen, Tore erzielt. Luca, vier Jahre älter, war und ist für Nico grosser Bruder und Vorbild zugleich.

Wenn Luca mit seinen Kollegen übte, nahm er Nico mit. «Wir waren älter, in der Entwicklung und im Eishockey etwas weiter als Nico», hat Luca Hischier einmal erzählt. «Aber er wollte immer das Gleiche können wie wir. Also trainierte Nico umso härter, um unser Niveau zu erreichen.»

Mit 15 folgte Nico dem Bruder nach Bern, wohnte mit Luca bei der Tante in Köniz. Längst hatte der «kleine» Hischier den Talentspähern den Kopf verdreht. Er dominierte im Nachwuchs des SCB, auch weil er etwas hat, was schwerlich lernbar ist: Spielverständnis, Übersicht. Zum Talent gesellen sich Leidenschaft und Wille – der Dreizack des Erfolgs.

In der Saison 2015/2016 kam Hischier zu ersten Einsätzen in der NLA-Equipe des SCB. Über erwähntes Debüt vom November 2015 gegen Lausanne sagt er heute: «Den Moment, als ich vor dieser Kulisse einlief, werde ich mein Leben lang nicht vergessen.»

Kein Mehrbesserer

Allzu gerne hätten die Berner das Talent im Sommer 2016 behalten. Doch Hischier entschied sich zum Wechsel in die kanadische Juniorenliga nach Halifax. Nun ist er für das Sommertraining nach Bern zurückgekehrt; als einer, der zu den weltbesten Youngsters zählt.

Nächste Woche dürfte Hischier im NHL-Draft an erster oder zweiter Stelle gewählt werden, so früh wie kein Schweizer vor ihm. Er hat sich in Übersee prächtig entwickelt, ist gereift – als Spieler, als Person. 41 Tore und 52 Assists gelangen ihm in 63 Partien für Halifax. Jedes kleine Erfolgserlebnis befeuerte das Interesse am Center.

Zuletzt zeigte er seine Fähigkeiten beim sogenannten «Combine». Es handelt sich um einen Anlass, der vielleicht ein Stück weit mit der militärischen Aushebung vergleichbar ist. Die Draft-Kandidaten demonstrieren den Klubverantwortlichen ihre Fähigkeiten. Im Rahmen des «Combine» führte Hischier mit 14 NHL-Klubverantwortlichen Gespräche. «Es ging nicht um Nico, den Spieler, sondern um Nico, den Menschen.»

Jedenfalls hat Hischier allenthalben Eindruck hinterlassen. In Nordamerika überbieten sie sich vor dem Draft mit Elogen auf den 18 Jahre alten Ausnahmeathleten. Diese lassen Hischier unberührt. Oder zumindest: unbeeindruckt. «Der Gedanke, ich sei jemand Besseres, existiert nicht.»

Hischier erwähnt seine Erziehung, den Wert der Familie. Er denkt im weitesten Sinn an seine Kollegen in Bern («Es ist wie ein Nachhausekommen»), im engeren Sinn an den Bruder, das Vorbild, an Schwester Nina, die zwei Monate bei ihm in Halifax gewohnt hat, an Freundin Lorena, die ihn unterstützt. Und natürlich an seine Eltern, die «mir so viel ermöglicht haben».

«Der SCB ist eine Option»

Selbstverständlich wird die Reise nächste Woche zum Draft nach Chicago (23./24. Juni) zum Familienausflug. «Die Anspannung ist da, aber ich freue mich extrem», sagt Hischier. New Jersey oder Philadelphia dürfte sich die Rechte an Hischier sichern. Weil er nächste Saison nicht in der zweithöchsten Liga (AHL) eingesetzt werden darf, könnte eine Ausleihe nach Bern zum Thema werden.

«Der SCB ist eine Option. Aber ich werde alles versuchen, im Herbst den Sprung in die NHL zu schaffen.» Er sei noch nicht am Ziel angelangt: «Ich möchte mich in der NHL etablieren.» Dann hält Nico Hischier kurz inne, greift sich an die Mütze und sagt: «Aber egal, wie es kommen wird: Ich werde sowieso glücklich sein.» (Berner Zeitung)