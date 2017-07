Nico Hischier: Der Plan B ist derzeit kein Thema

Nico Hischier trägt Flipflops, kurze Sporthosen sowie T-Shirt und Mütze, beides mit dem Logo der New Jersey Devils versehen. Der 18-Jährige ist ein teuflisch guter Eishockeyspieler, ansonsten hat er mit dem Zusatznamen seines neuen Arbeitgebers nichts gemein.

Von einem Engel zu schreiben, wäre übertrieben, doch der ehemalige SCB-Junior präsentiert sich im Medienraum der Postfinance-Arena als hochanständiger, geerdeter Bursche – keine Spur von Arroganz oder Überheblichkeit.

Das zeugt von einem starken Charakter; viele, die Ähnliches erleben wie derzeit der junge Walliser, haben schon die Bodenhaftung verloren. Am 23. Juni wurde er in Chicago im NHL-Draft (Ziehung der weltbesten Nachwuchsspieler) zur Nummer 1, als erster Schweizer überhaupt, als erster West- oder Mitteleuropäer in diesem Jahrtausend.

Die darauf folgenden 72 Stunden waren verrückt: Er flog in einem Privatjet, sprach mit dem Bürgermeister von Newark, dinierte mit Devils-Legende Patrik Elias, gab TV-Interviews, kreierte ein Sandwich und wurde den New Yorker Sportfans an einem Baseballspiel der Yankees sowie an einem Fussballderby vorgestellt.

Die Arbeit fängt erst an

Schon am Tag nach seiner Rückkehr in die Schweiz nahm Hischier das Sommertraining auf. Die Konzentration gelte wieder ganz dem Eishockey. «Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an.» Das Niveau in der NHL sei derart hoch, dass man nie sagen könne, man sei in einem Bereich gut genug.

Trotzdem hat er vor, sich auf Anhieb in der weltbesten Liga zu etablieren. Das ist kein einfaches Unterfangen, auch wenn er in Bern gefragt wird, wie viele Tore er in seinem ersten NHL-Match schiessen werde, nachdem Vorgänger Auston Matthews beim Debüt vier Treffer gelungen seien.

Die Teamverantwortlichen stünden hinter ihm und setzten ihn nicht unter Druck, erzählt Hischier. «Sie sagten mir, es sei ein Platz für mich frei, aber ich müsse ihn mir verdienen.» Der Jungstar verheimlicht nicht, dass nicht nur er davon ausgeht, den Sprung in die Devils-Equipe zu schaffen.

«Den Plan B haben wir noch nicht besprochen», hält er jedenfalls fest. Plan B dürfte sein, die nächste Saison für den SC Bern zu bestreiten. Der 18-Jährige aus Naters wäre zwar die grosse Attraktion der NLA, doch darauf zu hoffen, wäre zu viel des Lokalkolorits.

Kick mit Maradona und Co.

Noch unklar ist auch, wo und wie Hischier in New Jersey wohnen wird – allein, mit einem Teamkollegen oder wie zuletzt in Halifax bei einer Gastfamilie. In Bern haust er bei Bruder Luca, zu dem er ein enges Verhältnis pflegt.

Das zeigt sich auch daran, dass er bei den Devils am liebsten das Trikot mit der Nummer 13 tragen würde – genau wie Luca bei den Mutzen. Er lässt sich von keiner Frage aus der Ruhe bringen. Er erzählt offen, seine Freundin werde vorläufig sicher nicht mit ihm in den USA leben, weil sie noch das Gymnasium in Freiburg besuche.

Grundsätzlich will er sich aufs Eishockey konzentrieren, doch die Einladung von Fifa-Präsident Gianni Infantino konnte er nicht ablehnen. Heute nimmt Nico Hischier in Brig an einer Fussball-Exhibition teil – mit Stars wie Diego Armando Maradona, Marco van Basten und Paolo Maldini.

«Ich freue mich riesig auf dieses Spiel», berichtet er. Und als er ­explizit gefragt wird, sagt er mit Schalk in den Augen: «Ich werde schon versuchen, einen zu versenken.» (Berner Zeitung)