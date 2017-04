Meisterprüfung über Ostern

Es ist Karfreitag, der Guisanplatz wie ausgestorben. Dominiert wird das Bild vom mächtigen Vorboten der Berner Frühlingsmesse: dem Riesenrad. Es steht bereits, dreht aber noch nicht. Dafür drehen wenige Meter nebenan ein paar Spieler des SC Bern eine Runde.

Das leichte Jogging dient der Verarbeitung, aber auch der Vorbereitung auf eine Aufgabe, die sich immer schwieriger gestaltet: gegen den EV Zug den Playoff-Final zu gewinnen. 2:2 steht es nach vier Partien, nachdem die Berner 2:0 geführt haben. Captain Martin Plüss sagt: «Wir hatten den Gegner dort, wo wir ihn haben wollten. Trotzdem ist Zug zurückgekehrt. Da müssen wir uns an der Nase nehmen.»

Am Anfang der Wende stand der späte Ausgleich durch Lino Martschini am Dienstag in Bern. Statt 3:0 für den SCB in der Serie stand es nach 60 Minuten 1:1 im dritten Match. In der Verlängerung reüssierte Zug, der glückhafte Erfolg befeuerte das Selbstvertrauen des EVZ nachhaltig.

Am Gründonnerstag dominierte Zug im ersten Drittel klar. Es stürmte, der SCB war zeitweise überfordert und agierte in der Defensive ungewohnt fehlerhaft. «In Gedanken sassen wir noch im Bus», sagte Trainer Kari Jalonen. Getragen wurde das Heimteam von der beeindruckenden Stimmung in der Bossard-Arena. Erneut siegte Zug in der Verlängerung: Fabian Schnyder machte die Auferstehung vor dem Osterwochenende perfekt, sorgte für die Eruption der Emotionen.

«Zug hat reagiert. Nun sind wir mental gefordert», sagte Jalonen. Nach Spielschluss war eine halbe Stunde vergangen, in der Halle verbreiteten die Zuger Anhänger noch immer Feststimmung. Die Stadt Zug gilt zwar nicht gerade als Fleck mit fruchtbarem Boden für Euphorie, dieser Tage aber ist die Begeisterung immens. Vor dem Stadion sassen die Fans dicht gedrängt beim Public Viewing. Sie hoffen auf den zweiten Titel nach 1998. Seit Gründonnerstag erst recht.

Am Tag danach analysiert der Berner Sportchef Alex Chatelain das Geschehene in aller Ruhe: «Ich bin enttäuscht vom Resultat, weniger von der Leistung.» Während einige Spieler im Rücken des Sportchefs vom ­Jogging zurückkehren, bewegen andere die Beine bei einer lockeren Einheit auf dem Eis. Chatelain sagt, die Mannschaft habe in Zug nach schwachem Start eine Reaktion gezeigt. Er gibt aber zu, dass die Rochade bei den Ausländern die Wirkung verfehlte.

Erstmals seit dem Viertelfinal gegen Biel kam Maxim Noreau zum Einsatz. Für den kanadischen Verteidiger musste Viertliniencenter Aaron Gagnon weichen. Powerplay-Stratege Noreau konnte dem Spiel nicht den Stempel aufdrücken, ohne Gagnon wirkte Bern in der Breite schwächer. «Für Noreau war es schwierig nach der langen Pause. Es gibt vor allem ein paar andere Spieler, die ihre Leistung nicht gebracht haben», sagt Chatelain.

Zu dieser Gruppe zählten für einmal die Offensivverteidiger Eric Blum und Ramon Untersander. Das Duo stand bei allen Gegen­toren auf dem Eis: Beim 2:0 zog Nolan Diem an Blum vorbei, Untersander liess sich in der Mitte von Schnyder düpieren. In der Verlängerung wurden die beiden von einer Auslösung des EVZ überrascht: Blum verlängerte die Scheibe unglücklich, Leonardo Genoni stürmte aus dem Tor, verfehlte den Puck, wieder war Schnyder zur Stelle. Der Dienstälteste beim EVZ, den in Zug alle «Schnitz» nennen, wurde auf spektakuläre Weise zum Helden des Abends.

Blum war so ziemlich das Gegenteil davon. Dennoch nahm er Stellung: «Das Zuspiel wurde länger, als ich vermutet hatte. Ich kam nicht mehr richtig an den Puck.» Und: «Es steht 2:2, ich sehe keinen Grund für Panik.» Und: «Wir müssen unser Defensivspiel klar verbessern und die Arbeitsschuhe wieder rausholen.»

Wenige Meter nebenan liess der allseits gefragte Doppeltorschütze Schnyder die mediale Schnitzeljagd genüsslich über sich ergehen. «Es ist eine schöne Zeit. Wir werden mit viel Vorfreude nach Bern fahren.»

Der Playoff-Final wurde auf eine Best-of-three-Serie reduziert – mit Heimvorteil SCB. Wobei Trainer Jalonen sagte: «Es ist best of one. Wir denken immer nur an das nächste Spiel.» Der Titelverteidiger steht jedenfalls unter Zugzwang. Zuletzt lief vieles für den Gegner; Zug dürfte nun über mindestens so viel Selbstvertrauen verfügen wie Bern. Und vor allem: Mittlerweile glaubt beim EVZ jeder daran, die Serie wirklich gewinnen zu können. Dies machte bis letzten Dienstag nicht den Anschein.

Der SCB muss also seine Meisterprüfung ablegen. Plüss sagt: «Wir sind die bessere Mannschaft. Aber alles spielt sich im Kopf ab.» Und Ramon Untersander – er analysierte und verarbeitete auf der Rückreise aus Zug im Gespräch mit Blum und Genoni das Geschehene – zeigt sich ebenfalls optimistisch: «Die Zuger wirken müde. Wir sind leicht im Vorteil.» Dann sagt der Verteidiger noch: «Aber wir müssen ihn am Samstag aufs Eis bringen.» Damit die Fans heute in der Postfinance-Arena ihren Höhenflug erleben. Das Riesenrad nebenan kann warten. (Berner Zeitung)