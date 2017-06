Mason Raymond komplettiert das SCB-Ausländerquintett

Viel NHL-Erfahrung, wenig Matchpraxis: So lässt sich der Istzustand von Mason Raymond in wenigen Worten zusammenfassen. Der Kanadier, dessen Verpflichtung der SC Bern am Freitag bekannt gab, hat in der weltbesten Liga für vier Arbeitgeber 609 NHL-Partien (123 Tore/148 Assists) bestritten, und normalerweise wären es noch mehr. Im vergangenen Winter wurde er von den Anaheim Ducks nach vier Einsätzen in die AHL geschickt.

Weil seine Frau nach einem Zeckenbiss schwer an Borreliose erkrankt war, einigte er sich Anfang November 2016 mit den Ducks auf eine Vertragsauflösung. Seither hat der 31-Jährige nur noch am Spengler-Cup für das Team Canada gespielt – und das trotz fehlendem Meisterschaftsrhythmus sehr überzeugend. Der SCB wollte den Flügel schon für die letzten Playoffs nach Bern holen. Doch wegen des Gesundheitszustands seiner Frau entschied sich dieser gegen einen Wechsel nach Europa, worauf das Team mit Aaron Gagnon ergänzt wurde.

Nun geht es Raymonds Gattin besser. Im zweiten Anlauf hat es daher geklappt. «Er will seine Karriere neu lancieren, und wir bieten ihm eine gute Gelegenheit dazu», sagt Alex Chatelain. Der SCB-Sportchef erwartet, «dass der Kanadier mit seinen läuferischen und spielerischen Qualitäten unsere Offensive verstärkt».

Die Qual der Wahl

Mit den Mittelstürmern Mark Arcobello und Andrew Ebbett, Verteidiger Maxim Noreau sowie den neu zur Mannschaft stossenden Flügeln Raymond und Mika Pyörälä beschäftigt der Titelverteidiger in der Saison 2017/2018 fünf ausländische Profis. Weil in der NLA jeweils nur vier Fremdarbeiter eingesetzt werden dürfen, wird Cheftrainer Kari Jalonen die Qual der Wahl haben: Noreau ist der einzige Verteidiger, Ebbett eine Leaderfigur und ein überragender Playoff-Spieler, Arcobello NLA-Topskorer, Pyörälä kommt als MVP (wertvollster Spieler) der höchsten finnischen Liga und Raymond mit ausgezeichneten Referenzen aus Nordamerika nach Bern.

Wen will man da auf die Tribüne setzen? Chatelain erwartet keine Probleme. Alle fünf Ausländer hätten einen guten Charakter und wüssten um die Ausgangslage, sagt er. «Zudem: In der Champions League können alle mittun, und erfahrungsgemäss fällt immer wieder mal einer wegen einer Verletzung aus. Ich habe keine Angst, dass sie nicht genügend zum Spielen kommen.» (Berner Zeitung)