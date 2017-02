Lyss mit erfolgreichem Endspurt

Die Ausgangslage vor dem Duell gegen die Argovia Stars um Platz 8 war klar: Die Lysser benötigten aus zwei Partien (letztes Heimspiel am Mittwoch gegen Burgdorf) noch einen Punkt, um sich die Playoff-Teilnahme zu sichern. «Wir werden diese Her­ausforderung annehmen», versprach der Lysser Cheftrainer Patrick Glanzmann stellvertretend für seine Mannschaft.

Und die Spieler enttäuschten ihren Coach nicht und gewannen in ­Aarau 4:1. «Es war nicht einfach, erneut fehlten uns neun Spieler, im Verlauf der Partie verloren wir auch noch Stürmer Marco Schlup mit einem offenen Schlüsselbeinbruch, aber wir haben es trotzdem geschafft», gab sich der ehemalige NLA-Stürmer (Biel, Ambri-Piotta, La Chaux-de-Fonds) erleichtert.

Topskorer Florin Gerber

Erfolgreichste Lysser Offensivkraft war auch gegen Argovia der zweifache Torschütze Florin Gerber. Der 24-jährige Captain der Seeländer ist mit 46 Skorerpunkten (25 Tore, 21 Assists) der Topskorer in der Gruppe 2.

«Er ist in seiner Rolle als Teamleader einen grossen Schritt weitergekommen», lobt Glanzmann seinen produktivsten Angreifer, der den Durchbruch in der NLA als Elitejunior nicht geschafft hat. In seiner vierten Saison bei den Lyssern hat Gerber in dieser Qualifikation schon mal eine persönliche Bestmarke gesetzt.

Vorstoss noch möglich

Für die Lysser steht am kommenden Mittwoch noch das letzte Qualifikationsspiel gegen Burgdorf an. Gelingt den Seeländern dabei ein Sieg, ist für sie sogar noch ein Vorstoss auf Rang 7 möglich, weil das vor den Lyssern klassierte Bellinzona (Vorsprung ein Punkt) sein Pensum bereits abgeschlossen hat.

«Ob wir jetzt gegen den Gruppensieger oder dessen ersten Verfolger im Playoff-Viertelfinal antreten, spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Playoffs haben ihre eigenen Gesetze, wenn man etwas erreichen will, muss man gegen die Besten bestehen», blickt Patrick Glanzmann dem noch nicht feststehenden Gegner entspannt entgegen. Der Lysser Cheftrainer verheimlicht nicht, dass alles andere als eine Playoff-Qualifikation nicht ins sportliche Pflichtenheft der Seeländer gepasst hätte.

Halbfinal als Ziel

«Wir wollen wie in den letzten zwei Saisons in die Halbfinals», sagt Glanzmann ungeachtet der Konkurrenz, welche die Lysser ab nächsten Samstag erwartet. Sieglos blieben die Seeländer in der Qualifikation einzig gegen Gruppensieger Brandis; gegen den EHC Thun wurden zwei von drei Duellen gewonnen (2:1, 1:6, 4:2), gegen Wiki-Münsingen resultierte aus drei direkten Duellen ein Sieg (4:2).

Unter Patrick Glanzmann, der seinen Vertrag bei den Lyssern bereits vor einiger Zeit um ein Jahr verlängert hat, scheiterten die Seeländer in den vergangenen zwei Saisons jeweils am EHC Thun. 2014/2015 verlor man klar mit 0:3 Siegen, 2015/2016 zwang man den späteren Regionalmeister in eine fünfte, alles entscheidende Halbfinalpartie, scheiterte dort aber an den Oberländern.

