Im Emmental hat Weihnachten schon begonnen

Was für ein Spektakel! Der Reihe nach bedanken sich Martin Stettler auf Schweizerdeutsch, Damiano Ciaccio auf Italienisch, Jewgeni Schirjajew auf Französisch, Chris DiDomenico auf Englisch, Ville Koistinen auf Finnisch und schliesslich noch Raphael Kuonen in seinem Walliser Dialekt für die Unterstützung des Publikums während des ganzen Jahres. Tosender Applaus, Sprechchöre – in Langnau herrscht Heiterkeit.

Nun, für die Tigers-Fans hat Weihnachten bereits gestern begonnen. Nach sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen konnten die Emmentaler wieder einmal jubeln. 2:1 besiegten sie den HC Davos, liegen damit noch vier Zähler hinter dem achtplatzierten Servette. «Das ist für uns wie ein Weihnachtsgeschenk und Balsam für die Seele», meinte Roland Gerber. Der Stürmer hatte massgeblichen Anteil am Langnauer Erfolg, erzielte er doch beide Tore.

Nun ist Gerber nicht eben als Skorer bekannt, das letzte Doppelpack war ihm vor über vier Jahren gelungen – mit Servette in den Playouts gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Doch er wollte seine Leistung gar nicht erst in den Mittelpunkt stellen, erwähnte lieber das Kollektiv. «Es geht nur, wenn wir über 60 Minuten alle unsere Leistung abrufen können.» Genau das haben die SCL Tigers gestern getan.

Davos-Fan Ehlers

Gewiss, für die Zuschauer war das Geschehen vorab in den ersten 40 Minuten zäh, Torchancen waren rar, die Langnauer sehr auf eine solide Defensive bedacht. «Ich bin ein grosser Fan von Davos, das ist läuferisch die beste Mannschaft der Liga», hielt Heinz Ehlers fest. Gestern vermochten die Bündner diesen Vorteil indes nicht auszuspielen, «das lag auch an uns.»

1:1 stand es also zur zweiten Pause; Roland Gerber hatte die Langnauer nach 15 Minuten und einem schön vorgetragenen Angriff in Führung gebracht, Dario Simion die Partie nur drei Minuten später ausgeglichen. Danach neutralisierten sich die beiden Equipen grösstenteils in der neutralen Zone – und sie waren darauf bedacht, keine unnötigen Strafen zu nehmen.

Das änderte sich allerdings im letzten Drittel. Rob Schremp lancierte die Partie in der 43. Minute, als er einfach einmal Richtung Davoser Tor schoss, wo Gerber die Scheibe noch entscheidend ablenkte. Plötzlich waren Emotionen da, die Schiedsrichter griffen nun etwas resoluter zur Pfeife, verhängten im Schlussabschnitt immerhin vier Zwei-Minuten-Strafen. Das Publikum litt und fieberte mit. Doch der Davoser Sturmlauf blieb aus – respektive konnten die Bündner gar nicht richtig Fahrt aufnehmen, weil die Emmentaler ihre Zone bestens im Griff hatten.

Training ohne Chef

«In den letzten vier Partien haben wir den Sieg jeweils im Schlussdrittel aus den Händen gegeben, das tat weh», sagte Ehlers. Er habe in den letzten Wochen nicht ansatzweise zu zweifeln begonnen, meinte derweil Roland Gerber. «Heute haben wir bewiesen, dass wir noch da sind. Das tut ganz gut.»

Derweil sich der HC Davos rasch auf den Heimweg machte – er steht am 27. Dezember im Spengler-Cup bereits wieder eim Einsatz – haben die Langnauer Spieler nun ein paar Tage frei. Am 28. Dezember steht das nächste Training an. Dannzumal wird übrigens Cheftrainer Ehlers nicht in der Ilfishalle anzutreffen sein. Er reist nun Richtung Chicago, sein Sohn Nikolaj bestreitet dort mit den Winnipeg Jets eine Auswärtspartie. Der zuweilen mürrische Däne wirkte vor der Reise entspannt, erklärte, dass es in der nächsten Woche vorab darum gehe, «den Kopf frei zu bekommen.» Das passte ganz gut zum Langnauer Gemütszustand am gestrigen Abend.

Matchtelegramm:

SCL Tigers - Davos 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kurmann/Mandioni, Bürgi/Progin.

Tore: 16. Roland Gerber (Moggi, Schirjajew) 1:0. Simion (Forster, Ambühl/Ausschluss Nüssli) 1:1. 43. Roland Gerber (Schremp, Stettler) 2:1. - Strafen: je 5mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Schremp; Lindgren.

SCL Tigers: Ciaccio; Seydoux, Koistinen; Stettler, Randegger; Weisskopf, Zryd; Adrian Gerber; Elo, Schremp, Nils Berger; DiDomenico, Albrecht, Nüssli; Dostoinow, Pascal Berger, Lindemann; Roland Gerber, Schirjajew, Moggi; Kuonen.

Davos: Senn; Du Bois, Rahimi; Heldner, Forster; Schneeberger, Paschoud; Jung, Kindschi; Sciaroni, Walser, Dino Wieser; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Ambühl, Ruutu; Kessler, Corvi, Egli.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Haas, Murray und Blaser (alle verletzt), Müller (überzählig), Davos ohne Axelsson, Aeschlimann, Jörg (alle verletzt), Van Pottelberghe, Eggenberger, Portmann (alle U20-Nati). - Timeout Davos (49:38) und ab 59:22 ohne Torhüter. (Berner Zeitung)