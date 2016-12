«Ich lasse es nicht zu, in eine Krise zu fallen»

Neun Spiele, neun Niederlagen – Hand aufs Herz: Hätten Sie den Trainer Anfang Saison auch entlassen, wenn Sie Sportchef oder Präsident wären?

Scott Beattie: (lacht) Ich weiss es nicht. (überlegt) Es ist der traditionelle, der einfachste Weg. Vielleicht hätte ich an die überraschend gewonnene Playout-Serie in der letzten Saison gegen Biel gedacht, an die Vorbereitung mit sieben Siegen, und dem Trainer mehr Zeit gegeben. Aber sicher bin ich mir in der Tat nicht.

Der Coach ist nun mal das schwächste Glied im Konstrukt.

Definitiv, ja. Aber was will man sonst tun? 25 Spieler wegschicken, das geht einfach nicht. Es war bitter für mich, denn in meiner Geschichte in Langnau ging es um Sekunden, um Minuten.

Wie meinen Sie das?

Im zweiten Saisonspiel gegen die ZSC Lions führten wir bis wenige Sekunden vor Schluss 1:0, verloren 1:2. Gegen Zug lagen wir 3:0 vorne, innert vier Minuten kassierten wir drei Tore. Auch in Ambri lief es unglücklich. Was ich damit sagen will: So schlecht waren wir nicht. Ich bin sicher, dass ich den Turnaround geschafft hätte. Aber das Problem ist, dass viele Leute zu wenig Geduld haben, dass zu schnell Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer durchdacht sind.

Es fehlt also die Weitsicht.

Ja, das ist ein Problem. Aber in beide Richtungen. Kloten ist ein gutes Beispiel: Anfang Saison lief es viel besser als erwartet. Und schon wurde der Vertrag des neuen Trainers verlängert – ohne Not. Seither sind vielleicht sechs Wochen vergangen, und das Team hat fast nur noch verloren.

Gingen Sie davon aus, entlassen zu werden?

Die Hockeyszene ist klein, es wird getratscht. Daher wusste ich schon vor meinem letzten Spiel, dass man mich feuern würde. Ich gab trotzdem alles, das ist mein Job. Und ich weiss, dass ich Fehler gemacht habe.

Welche?

Nach der guten Vorbereitung gab ich den Spielern zu viel Verantwortung, nicht jeder konnte damit umgehen. Ich würde nicht ­sagen, dass ich relaxte, aber ich nahm den Fuss vom Gaspedal.

Was ging in dem Moment, als Sie entlassen wurden, in Ihrem Kopf vor?

Es war ein Schlag ins Gesicht. Aber wie gesagt, ich hatte mich darauf vorbereiten können. Der erste klare Gedanke galt meiner Familie. Es schmerzte mich für sie. Sofort machte ich mir Sorgen.

Inwiefern?

Nicht unbedingt wegen des Geldes. Meine Familie hatte sicher nicht erwartet, dass am 2. Oktober hier schon alles zu Ende sein würde. Für meine Frau und die Kinder war es ein langer Sommer, sie zügelten alles von Egerkingen nach Langnau. Meine Kinder sind 7 und 10; sie mussten die Schule wechseln, was sie natürlich nicht gewollt hatten.

Wie geht es nun weiter?

Wir bleiben vorerst hier, wollen die Kinder nicht wieder aus ihrem Umfeld reissen. Immerhin sprechen sie nun Deutsch, das ist toll. Aber es ist nicht immer an­genehm, Sohn oder Tochter eines Hockeytrainers zu sein.

Rebellieren Ihre Kinder?

O ja, sie sind wütend.

Wie zeigt sich das?

Kinder sind ehrlich. Sie zeigen ihr Unverständnis. Wir verliessen Kanada, reisten weit weg in die Schweiz. Dann wurde ich in Olten gefeuert. Meine Kinder kommen sich wie Nomaden vor. Sie finden schnell Freunde, müssen diese wieder verlassen. Für sie bedeutet das einen riesigen Verlust. Klar ist, dass meine Familie rie­sige Opfer bringen muss wegen meines Jobs. Vielen Leuten ist das gar nicht bewusst.

Fühlen Sie sich deswegen schlecht?

Ich fühle mich schrecklich. Das ist die unbefriedigende Seite dieses Jobs. Ich hoffe nicht, dass meine Kinder mir das später einmal nachtragen werden.

Auch Ihre Frau wird jeweils aus dem sozialen Umfeld gerissen ...

... sicher ja, aber da habe ich Glück. Sie stärkt mir extrem den Rücken, mag das Reisen und liebt Action. Aber ich weiss, was Sie meinen: Fürs Eheleben ist das Hockeybusiness nicht förderlich. Als Trainer bist du selten zu Hause. Und wenn du entlassen wirst, wird es noch schwieriger. Dann bist du nur noch zu Hause. (lacht)

Wie verhält es sich bei Ihnen?

Ich bin meiner Frau quasi im Weg. Sie steht am Morgen auf, will ihr Ding durchziehen. Aber ich bin halt da. Das ist für alle nicht einfach.

Wie sieht Ihr Alltag aus?

Ich bringe die Kinder zur Schule, gehe danach an die frische Luft, auch mal laufen. Manchmal ist es langweilig. Es ist hart, ohne Struktur, ohne tägliches Ziel zu leben.

Einige Trainer fallen nach einer Entlassung in eine Krise.

Bis vor zehn Jahren war ich selbst aktiv. Das Kämpfergen habe ich noch in mir. Ich lasse es nicht zu, in eine Krise zu fallen. Ich schaue vorwärts und beginne zu verstehen, was passiert ist. Aber ich zerbreche mir oft den Kopf darüber, was ich hätte anders machen sollen.

Stimmt es, dass Sie während der Saison jeweils schlecht schlafen?

Ja, und ich glaube, es geht vielen Trainern so. Du nimmst deine Arbeit mit nach Hause, denkst immer daran. Ich habe Mühe, ­abzuschalten, aber ich habe das Ganze im Griff. Ein Coach sollte jede Minute nützen, die er schlafend verbringen kann. Zum Beispiel während der Busreisen.

Ist der Druck zu hoch?

Der Druck ist hoch, weil er hochstilisiert wird – von den Medien, von den Fans. Es braucht in diesem Business Drama, sonst wird es langweilig. Manchmal werden Probleme kreiert, das ist hier ausgeprägter als in Kanada.

Der Trainerjob ist also ungesund.

So absolut darf man das nicht ­sagen. Jeder Coach sollte zu sich Sorge tragen. Ich lese kaum ­Zeitungen, bin nicht in Fanforen. ­Alles aufzusaugen, das wäre gefährlich.

Gerd Zenhäusern trat Ende September in Freiburg freiwillig ins zweite Glied zurück und ist seither Nachwuchscoach. Er will sich stärker der Familie widmen. Können Sie seine Entscheidung verstehen?

Hat er dies denn wirklich freiwillig getan?

Worauf wollen Sie hinaus?

Ich weiss nicht, ob ich die Geschichte glauben soll. Normalerweise läuft es so: Der Trainer sagt nicht, er wolle einen Schritt zurück machen. Ihm wird gesagt, er müsse das tun. Vielleicht wollte der Klub eine neue Richtung einschlagen, Gerd aber nicht ver­lieren oder keine Entlassung rechtfertigen müssen. Ich kenne Gerd, er ist ein Supertyp und ein exzellenter Trainer.

Nehmen wir mal an, Zenhäusern handelte aus freien Stücken ...

... dann kann ich ihn verstehen, und ich bewundere ihn dafür. Es gibt Trainer, die sind sehr müde, sehr gestresst wegen der Begleiterscheinungen. Und einige sehnen sich nach einem gewöhnlichen Familienleben.

Sie haben Kommunikation studiert. Sehnen Sie sich manchmal nach einem normalen Bürojob?

Ich stand mit zwölf Monaten erstmals auf Schlittschuhen. Und ich habe seither stets Schlittschuhe getragen. Das ist für mich normal. In Kanada arbeitete ich als Autoverkäufer. Das war herrlich, mit Leuten Kaffee trinken, ihnen was erzählen, Probefahrten machen. Aber ich bin nicht der Typ, der jeden Tag das Gleiche machen will.

Haben Sie Angst, keinen ­Trainerjob mehr zu finden?

Ja. Ich mache mir Sorgen. Manchmal zweifle ich. Aber panisch werde ich nicht. Ich glaube an mich. Bei vielen Leuten bleibt leider nur der letzte Eindruck haften. Und der war bei mir in Langnau nicht gut. Was nun mein Problem ist.

Ihr Nachfolger Heinz Ehlers hat das Team sofort auf Kurs gebracht. Was Ihrem Image nicht förderlich ist.

Einen kurzfristigen Effekt bei Trainerwechseln gibt es oft. Das war bei mir in Visp auch so. Ich kenne Heinz gut; er ist ein harter Typ, wendet ganz andere Methoden an, als ich es tue. Ich hoffe, dass er Erfolg haben wird. Dass nun viele sagen, er sei viel besser als ich, damit muss ich leben.

Sie leben in Langnau, das Dorf identifiziert sich mit dem Verein. Werden Sie ständig mit Ihrem Scheitern konfrontiert?

Man kann sich hier weniger gut aus dem Weg gehen als in einer Stadt. Aber die Leute sind freundlich, und ich bin es auch. Also habe ich mit niemandem ein Problem. Vielleicht wird mehr getratscht. Einmal hörte ich, dass sich einige daran stören, weil ich mit meinem Mercedes-Cabriolet durchs Dorf fuhr. (lacht) Ich denke grundsätzlich, dass viele staunen.

Weshalb?

Ich sitze mit Ihnen im Stadion­restaurant, war schon an einem Spiel. Ich schäme mich nicht für das, was geschehen ist. Offenbar ist das nicht gang und gäbe. Mir ist wichtig, am Puck zu bleiben, will ich doch bald wieder arbeiten.

Müsste ein allfälliges Jobangebot aus der Schweiz kommen?

Nicht unbedingt. Aber es müsste eine interessante Aufgabe sein. Und ich würde wohl keinen Einjahresvertrag mehr unterschreiben. Diese extreme Ungewissheit möchte ich meiner Frau und den Kindern nicht mehr zumuten.

Kurz nach Ihrer Entlassung sagte ein Tigers-Profi, nun wisse die Mannschaft wieder, was zu tun sei, vorher sei sie planlos unterwegs gewesen. Wie sehr schmerzte Sie diese Aussage?

Dieser Spieler kennt Heinz Ehlers von früher, er kämpfte in Langnau um seinen Platz im Team. Also sagte er alles, um dem neuen Trainer zu schmeicheln. So läuft das manchmal. Ich habe keine Mühe mit Kritik. Denn eigentlich war das ja gar keine Kritik. (lacht) Oder finden Sie nicht, dass ein Profi ohnehin wissen müsste, was zu tun ist? (überlegt) Einige Spieler haben auch Angst um ihren Platz im Team.

Mag sein. Aber sicher brauchen sie sich viel weniger zu fürchten als ein Trainer.

Natürlich. Das lässt sich nicht ansatzweise vergleichen.

Nehmen einige Spieler nicht ­genug Verantwortung wahr?

Das ist ein Problem. Aber nicht nur hier. In der Schweiz ist es so, weil der Markt klein ist, weil ein Klub nicht einfach so acht Spieler austauschen kann. Es fehlt der Konkurrenzdruck. Einige Profis schätzen nicht, welch schönes Leben sie eigentlich führen dürfen. Es ist ein grossartiges Leben.

Inwiefern?

Man darf Hockey spielen, kriegt Geld dafür. Es kreischen 6000 Leute für dich, dreimal pro Woche. ­Viele Spieler respektieren das nicht genug. Schreiben Sie den besten Artikel Ihrer Karriere, wird Ihnen kaum ein Leser gratulieren. Ein Profi sollte das Ganze nie als etwas Normales empfinden.

Sollte der Coach mehr verdienen als jeder Spieler?

Damit sollten sich die Vereine auseinandersetzen. Verdient der Coach am meisten, ist das ein Signal, welches bei den Spielern ankommt. Ein Beispiel: Wenn Doug Shedden in Lugano halb so viel verdient wie Linus Klasen, kann das im Extremfall suboptimal sein. Da geht es auch um Macht.

Trainer werden zuweilen hochgejubelt – um dann wenige Wochen später beschimpft zu werden. Wie geht man damit um?

Es ist diese From-zero-to-Hero-Mentalität. Oder umgekehrt. Vom Helden zum Deppen. Es geht brutal schnell. Darauf musst du vorbereitet sein. Sonst kann es an die Nieren gehen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)