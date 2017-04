Gerber: «Erfahrung kann dir keiner nehmen»

David Jobin und Beat Gerber: so unscheinbar, aber so wertvoll. Seit vielen Jahren halten die beiden Verteidiger für den SC Bern die Knochen hin. Im Mittelpunkt standen und stehen aber meistens andere. Dank dem jüngsten Triumph kommt Gerber und Jobin nun aber eine grosse Ehre zuteil: Das Duo zählt mit fünf Meistertiteln ab sofort zur Beletage des ruhmreichen Klubs.

Während Jahren war Roland Dellsperger unerreicht: Der verstorbene Ehrencaptain durfte als einziger SCB-Spieler fünfmal die Meisterschaft feiern – 1965, 1974, 1975, 1977, 1979 –, seine erste mit 17 Jahren als NLA-Schnupper­stift. Nun kommen der fünffache Gerber und der fünffache Jobin dazu: 2004, 2010, 2013, 2016, 2017.

Während der Jurassier den Klub verlassen wird, bleibt Gerber den «Mutzen» noch mindestens eine Saison erhalten. Und geht es nach Gerber, sollen noch ein paar weitere Jahre hinzukommen. Vielleicht wird «Bidu» alsbald zum alleinigen Rekordhalter?

Gegen eine sechste Meisterparty hätte der 34 Jahre alte Verteidiger, den die Mitspieler «Warrior» (Krieger) nennen, jedenfalls nichts einzuwenden. So defensiv wie auf dem Eis ist Gerber beim Feiern nämlich keineswegs. Beim SCB gilt das Motto: «Wird ein Fass aufgemacht, ist Bidu nicht weit.»

Der Verteidiger mit der Nummer 2 und der einmaligen Arbeitseinstellung blickt auf seine fünf Meistersaisons zurück:

2003/2004: Die erste Saison in Bern, der erste Titel

«Meine erste Saison, meine ersten Playoffs, mein erster Titel. Ich kam aus Langnau nach Bern, Martin Steinegger wurde zur grossen Bezugsperson. Er hatte auf und neben dem Eis viel Einfluss auf mich. Unser Team war gut besetzt. Sehr stark waren die Ausländer: Yves Sarault hatte einen Lauf, Sébastien Bordeleau traf regelmässig, und hinten kam mit Sylvain Lefebvre vor den Playoffs ein Spieler, der für die nötige Stabilität sorgte. Trotzdem waren wir im Final gegen Lugano Aussenseiter. Wir zeigten eine tolle Serie, verpassten zu Hause den Titel. Umso schöner war es, in der Resega zu triumphieren. Diese Emotionen sind noch in bester Erinnerung.»

2009/2010: Unglaubliche Breite, unglaublicher Josi

«Mit Christian Dubé und Simon Gamache waren zwei unserer besten Stürmer verletzt. Sie kehrten während der Playoffs zurück. Doch weil die vorderen Reihen so gut harmonierten, beorderte Coach Larry Huras Dubé und Gamache in die vierte Linie. Dank dieser unglaublichen Breite waren wir in jedem Einsatz gefährlich. Gegen Genf holten wir im siebten Spiel zu Hause den Titel. Ganz speziell war, dass ich mit Roman Josi ein Abwehrpaar bildete. Er war 19 Jahre alt, bereits unglaublich abgeklärt. Spätestens in diesen Playoffs merkte jeder in Bern: Dieser Josi wird mal einer der Besten, einer der Weltbesten.»

2012/2013: Die härtesten Playoffs und der verpasste Umzug

«Es war Lockout. Mit John Tavares, Mark Streit und Josi kamen sehr gute Spieler, aber irgendwie passte einiges nicht. Als die NHL-Spieler im Januar zurück nach Nordamerika gingen, mussten andere in der Garderobe aufstehen, die Lücke schliessen. In den Playoffs kamen wir immer besser in Fahrt: Byron Richie war ungemein stark, dank ihm besiegten wir Genf nach 1:3-Rückstand. Gegen Zug gewannen wir nach einem 2:3-Rückstand den Halbfinal. Im Final kehrte der verletzte Jaroslav Bednar zurück, er zeigte gegen Gottéron das eine oder andere tolle Pässchen. Die Playoffs 2013 waren meine härtesten überhaupt: 20 Spiele innert kürzester Zeit, ich war bereits nach dem Viertelfinal kaputt. Nach dem Titel wurde ich sofort krank, hatte 40 Grad Fieber und verpasste deshalb den Meisterumzug. Es war die Quittung für die Anstrengung zuvor.»

2015/2016: Schwierigste Saison mit verrücktem Ende

«Es war die schwierigste Saison, die ich in Bern erlebt habe. Und die verrückteste. Eigentlich passte gar nichts zusammen. Wir hatten viele Verletzte, beinahe die halbe Mannschaft war betroffen, zudem fiel Goalie Marco Bührer aus. Seinem Ersatz Jannick Schwendener konnten wir nicht helfen, weil jeder seine eigenen Probleme hatte. Dann kam Jakub Stepanek. Auch er war in der Qualifikation nicht der erhoffte Rückhalt, dafür spielte er in den Playoffs wie alle anderen unglaublich. Plötzlich passte alles: Trainer Lars Leuenberger liess uns laufen, er gab Vorgaben, aber auch Freiraum. Wir spielten sehr kräfteraubend, gingen immer mit zwei Mann ins Forechecking. Das zahlte sich aus, wir zermürbten einen Gegner nach dem anderen.»

2016/2017: Der Kopf macht den Unterschied

«Ein neuer Coach, eine neue Philosophie, ein neues System. Aber jedes System funktioniert, solange sich jeder daran hält. Wir haben viele erfahrene Spieler im Team, die wissen, wie man Meisterschaften gewinnt. Klar: Du musst ein System aufs Eis bringen, aber Erfahrung kann dir keiner nehmen. Wird es eng, spielt sich vieles im Kopf ab. Und da waren wir entscheidend im Vorteil.» (Berner Zeitung)