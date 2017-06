Was ging Ihnen durch den Kopf, als der Name Ihres Bruders als erster aufgerufen wurde?

Luca Hischier: Ganz ehrlich: nicht viel. Es war so unwirklich, ich konnte es erst einen Moment später realisieren. Wir sassen mit Nico am Tisch, die ganze Familie war nervös, aufgeregt. Dass es für ihn gar mit dem First-Overall-Pick geklappt hat, ist super.

Bevor Nico den Tisch verliess, hatte er Sie umarmt und Ihnen kurz etwas gesagt.

Ja. Aber ich möchte, dass das unter uns Brüdern bleibt.

Wie haben Sie den Draft erlebt?

Das war eine krasse Erfahrung. Es hatte so viele Leute, die extra für diesen Draft gekommen waren. Wir wurden in Chicago als Familie bestens betreut, chauffiert, alles war organisiert. Am Anfang sassen wir mit fünf anderen Spielern und deren Familien hinter der Bühne. Nachdem Nico gezogen worden war, durften wir in die Lounge der New Jersey Devils. Dort lernten wir alle Leute kennen. Es war wirklich ein cooles Erlebnis.

Hat es für die Familie einen ­ruhigen Moment gegeben?

Nicht wirklich. Es war schön, konnten wir mit Nico diese Erfahrung teilen. Auch unsere Tante aus Oberbalm war dabei, bei ihr hatten wir während der Zeit beim SCB gewohnt. Für Nico ging es Schlag auf Schlag. Bereits am Samstagmorgen reiste er mit dem Rest der Familie nach New Jersey. Ich blieb noch einen Tag in Chicago. Die Familie wird am Mittwoch in die Schweiz zurückkehren, ich bin am Montag bereits wieder im SCB-Training.

Ihr Bruder als Nummer-1-Draftpick: Wie klingt das für Sie?

Sehr speziell. Ich bin unglaublich stolz. Und ich war noch nie so nervös wie im Moment vor der Bekanntgabe. Ich gönne es ihm von Herzen. Nico hat das verdient.

Was zeichnet ihn aus?

Viele sprechen vor allem über sein Talent. Aber entscheidend ist Nicos bodenständige Art. Es ist bemerkenswert, wie er seit Wochen all die Medientermine absolviert. Er macht das richtig gut, ist unglaublich weit für sein Alter. Nico spielt niemandem etwas vor: Er kommt so rüber, wie er ist: locker und freundlich.

Haben Sie insgeheim gehofft, er würde nicht als Erster gezogen? Der Druck ist nun beträchtlich.

Nein, ich wollte mich nicht in ­irgendetwas reinsteigern. Nico sagte vor dem Draft, er sei sowieso glücklich; egal, was passiere. Mit dieser Einstellung sind wir als Familie nach Chicago gereist. Dass er nun die Nummer eins ist, macht die Sache noch geiler.

Hand aufs Herz: Ist nebst all dem Stolz auch ein kleines bisschen Wehmut dabei? Auch Sie sind Eishockeyprofi, auch Sie träumen womöglich von der NHL.

Nein, es gibt keine Wehmut, es gibt nur Stolz. Schon in früheren Jahren war das der Unterschied: Nico sprach von der NHL, immer von der NHL. Ich hingegen sagte, ich möchte einmal in der Nationalliga A spielen. Man sollte uns nicht vergleichen – es ist gut so, wie es ist. Natürlich habe auch ich meine Träume, wie jeder Eishockeyprofi. Aber ich bin glücklich in der Schweiz und muss schauen, dass ich in Bern einmal eine konstant gute Saison spiele. Nico gönne ich den Erfolg von Herzen. Aber sein Weg zum NHL-Stammspieler hat mit dem Draft erst ­begonnen. Er ist noch lang.

Die Chance scheint klein, dass Sie nächste Saison mit dem Bruder beim SCB spielen werden.

Ich gehe davon aus, dass er den Schritt in New Jersey schaffen wird. Die Devils haben einen Schweizer als ersten Spieler gezogen. Das zeugt vom grossen Vertrauen, welches die Verantwort­lichen in Nico haben. Natürlich steht er unter Druck, aber damit kann er gut umgehen. Ich bin überzeugt: Nico packt das. (Berner Zeitung)