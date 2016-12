Dinamo sucht vehement den Ausgleich

Am Stephanstag unterlag Kanada dem KHL-Team aus der weissrussischen Metropole nach einem Spektakel mit 4:7. Heute will sich der Titelverteidiger an Dinamo Minsk für die Niederlage revanchieren und sich für den Final von morgen Mittag qualifizieren. Nun, das ist einfacher gesagt als getan, zeigen sich doch die Minsker im Abschluss als recht effizient.

Den zweiten Finalisten ermitteln heute Abend der HC Lugano und der HC Davos. Letztmals gab es eine rein schweizerische Affiche am Spengler-Cup im Jahr 1965, als GC den HCD mit 4:3 bezwang.

Gleich zu Beginn in diesem ersten Halbfinal schnürt das Team Canada seinen Gegner ein. Das druckvolle Spiel wird zunächst mit dem 1:0 durch Marc-André Pouliot belohnt (8.). Und nach Strafen der Minsker kann der Titelverteidiger sogar durch Langnaus Chris DiDomenico etwas glücklich auf 2:0 erhöhen (15.). Mit diesem Skore geht es auch in die erste Pause. Der Vorsprung ist sicher nicht gestohlen.

Das Mitteldrittel läuft. Das KHL-Team hat die Kadenz sichtlich erhöht, kann auch für längere Zeit in Überzahl spielen. Die Bemühungen lohnen sich: Andrej Stepanow kann auf 1:2 verkürzen (22). In der Folge versuchen die Weissrussen, das Skore auszugleichen – bisher vergeblich. (fal)