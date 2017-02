Die Gratwanderung des SCB

Eigentlich ist es paradox. Da spielen der SC Bern und die ZSC Lions in der 44. Qualifikationsrunde vor allem darum, wer in den Playoffs möglichst lange Heimvorteil haben wird. Doch just im direkten Vergleich ist es ein Handicap, zuhause anzutreten. Am Samstag reüssiert zum fünften Mal im fünften Saisonspiel der Gast: Zürich siegt in Bern 2:1 nach Verlängerung.

Natürlich mag nach der Partie keiner der Beteiligten die Bedeutung des jüngsten Treffens in Frage zu stellen. SCB gegen den ZSC, das ist schliesslich ein Klassiker, ein Prestigeduell. Zudem geht es neben dem zweifelhaften Titel des Qualifikationssiegers um zwei Startplätze für die Champions Hockey League, welche die beiden Bestklassierten nach der Regular Season auf sicher haben. Bern, Zürich und Zug sind die Kandidaten.

Aber trotzdem: Über allem stehen für die Spieler bereits jetzt die Playoffs. Wenn in einem Monat die «crunch time» beginnt, will keiner verletzt sein. Eric Blum, Zürcher Verteidiger in Berner Diensten, bringt die Ausgangslage auf den Punkt: «Es ist eine Gratwanderung. Noch läuft die Qualifikation, aber du denkst bereits einen Schritt weiter.»

«Wir können mehr»

Eine Gratwanderung kann wunderbare Aussichten beinhalten. Doch letztlich geht es in erster Linie darum, sich auf den Weg zu konzentrieren, Risiko und Wagnis zu vermeiden. Dieses Bild passt nicht schlecht zum samstäglichen Vergleich. In der Defensive verrichteten die Akteure tadellose Arbeit, sie spielten diszipliniert, es gab selten gute Tormöglichkeiten.

Doch gegen vorne verpufften die Bemühungen meist ohne Wirkung. Angreifer Tristan Scherwey meint: «Die Teams waren auf Sicherheit bedacht. Niemand wollte das letzte Risiko eingehen.» Blum sagt: «Wir haben uns neutralisiert.»

Es hatte über 48 Minuten gedauert, ehe der erste Treffer fiel. Patrick Thoresen war in Überzahl für den Abpraller bereit. Gian-Andrea Randegger gelang unter Mithilfe des ansonsten äusserst starken ZSC-Torhüters Lukas Flüeler der Ausgleich (55. Minute).

In der Verlängerung hätte Aaron Gagnon beim Tête-à-tête mit Flüeler das Licht löschen, respektive die Partie entscheiden können. Er scheiterte. Auf der Gegenseite bestraften Robert Nilsson und Patrick Geering den Aussetzer von Verteidiger Calle Andersson. «Es war eine solide Leistung. Aber allen ist klar: Wir können mehr», sagt Scherwey.

Warten auf den März

Mehr hat der SCB vor allem im letzten November und Dezember gezeigt. Was die Equipe Kari Jalonens seit dem Jahreswechsel anbietet, ist für einen Meisterkandidaten zu wenig. Fünf von elf Begegnungen sind verloren gegangen, die Effizienz im Abschluss ist nur noch eine blasse Erinnerung an bessere Tage. Statt Gradlinigkeit verheddern sich die Akteure an den Banden.

Besorgniserregend muss das nicht sein. Womöglich sind die Beine der Berner zurzeit schwerer als auch schon. Schliesslich bietet der Spielplan der Mannschaft Anfang Februar die letzte Möglichkeit, im Hinblick auf die Playoffs nochmals einen ausgiebigen Trainings- und Kraftblock einzuschalten. Wegen der Nationalmannschaftspause – zum Aufgebot für den Slovakia-Cup zählt mit Scherwey nur ein SCB-Vertreter – steht für Jalonens Auswahl erst am 14. Februar der nächste Ernstkampf an.

Vor dem 1:2 vom Samstag hatten die Berner eine Woche spielfrei. Somit werden sie innert siebzehn Tagen gerade einmal zwei Spiele bestreiten. «Wir verbringen im Moment viel Zeit im Kraftraum», sagt Scherwey. Und für Blum ist klar: «Selbst das härteste Training kann die Intensität des Wettkamps nicht ersetzen.»

Leise Kritik

Sowohl Bern als auch Zürich stehen in der Qualifikation zu gut da, als dass sich heftige Kritik rechtfertigen würde. Hinter vorgehaltenen Händen sind höchstens in Bezug auf die Nachwuchsintegration leise kritische Voten zu vernehmen.

Beim ZSC wurde Mathias Seger am Samstag als Viertlinienflügel eingesetzt. Der verdienstvolle Captain wusste in ungewohnter Rolle zu gefallen: Er holte zwei Strafen heraus; eine führte zu Thoresens Tor. Aber der 39 Jahre alte Verteidiger ist nicht gerade jener Mann, der auf dem Flügel die Zukunft des ZSC verkörpert. Dabei könnten die Zürcher aus einem grossen Nachwuchsreservoir schöpfen.

Auch bernerseits ist es mit den Jungen so eine Sache. Luca Hischier (21) war erneut überzählig. Und Dario Meyer (20), dem Coach Jalonen für den Januar Einsätze in Aussicht gestellt hatte, spielte gestern für Visp. Im besagten Monat hatte er in Bern keine einzige Sekunde Eiszeit erhalten.

Nur: Wer bereits für die Playoffs qualifiziert ist, dem wird im Februar vieles verziehen. Die Rechnung muss im März aufgehen. (Berner Zeitung)