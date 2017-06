Die Besten stehen zur Wahl

1. Was ist der NHL-Draft?

Eine Veranstaltung der NHL, bei der die Klubs die Rechte an verfügbaren Spielern aus aller Welt erwerben können. «To draft» steht für «auswählen», «einberufen». Der erste Draft fand 1963 statt, seit 1984 wird er im Fernsehen übertragen. Mittlerweile ist der Draft in Übersee zum Grossereignis geworden.

2. Wer wird gedraftet?

Früher konnten ausschliesslich Amateure gedraftet werden, die keinen Vertrag bei einem Profiteam hatten. Aus dem Amateur-Draft wurde 1979 der Entry-Draft, das Feld der Verfügbaren auf jene ausgedehnt, die in Profiteams ausserhalb der NHL spielen. Bei den Nordamerikanern existiert eine klare Alterseinschränkung: Sie müssen 18 bis 20 Jahre alt sein, der 15. September ist der Stichtag. Konkret sind für den Draft 2017 alle Youngsters verfügbar, die zwischen dem 1. Januar 1997 und dem 15. September 1999 geboren wurden – und zusätzlich alle ungedrafteten älteren Nicht-Nordamerikaner.

3. Weshalb gibt es den Draft?

Im Draft dürfen die schwächeren Klubs zuerst wählen, haben einen frühen Zugriff auf die besten Talente. Dies soll dafür sorgen, dass die Kräfteverhältnisse in der NHL langfristig in der Balance bleiben. Denn letztlich garantiert eine ausgeglichene Liga für alle höhere Einnahmen. Zudem verunmöglicht der Draft, dass einzelne Klubs unbegrenzt viele Talente holen können.

4. Wie läuft der Draft ab?

Der Entry-Draft besteht aus sieben Runden (früher bis zu zwölf), in denen jeder Klub jeweils einen Spieler (Draftpick) wählen kann. Die Reihenfolge entspricht im Groben (siehe Frage 5) der umgekehrten Abschlusstabelle der Vorsaison. Der Stanley-Cup-Sieger kommt als Letzter an die Reihe. Von höchster Bedeutung ist der «First Overall Pick»; der Spieler, der als Erster gewählt wird. Die erste Runde wird generell zum Showereignis. Jeder «First Round Pick» wird von den Teamverantwortlichen aufgerufen und mit dem Trikot eingekleidet.

5. Was ist unter der Draft-Lotterie zu verstehen?

Früher galt als fix: Der Schlechteste wird im Draft der Erste sein. Dies sorgte dafür, dass etwa Ottawa 1993 sein letztes Spiel gegen Boston ohne Gegenwehr verlor, um sich im Draft die Rechte am «First Overall Pick» (Alexan­dre Daigle) zu sichern. Klubbesitzer Bruce Firestone plauderte die Sache aus, Ottawa wurde mit 100'000 Dollar gebüsst. Um derlei Unsportlichkeiten zu verhindern, wurde 1995 die Draft-Lottery eingeführt. Seither wird die Reihenfolge unter den nicht für die Playoffs qualifizierten Klubs verlost. Dabei werden den Klubs entsprechend ihrer Punktzahl Wahrscheinlichkeiten zugewiesen, damit das schlechteste Team immer noch die grösste Möglichkeit hat, den ersten Draftpick zu kriegen. Aber es gibt keine Garantie mehr.

6. Weshalb kommt nicht in jeder Runde jeder Klub zum Zug?

In der Theorie hat jeder Klub pro Runde einen «Pick», also sieben «Picks» insgesamt. Doch Draftpicks sind beliebte Gegenleis­tungen bei Spielertransfers und ­können eingetauscht werden. So kann es sein, dass ein Team in einer Runde mehrere «Picks» hat und ein anderes gar keinen.

7. Nach welchen Kriterien werden die Spieler ausgewählt?

Die Kandidaten werden weltweit bereits Monate oder gar Jahre vor dem Draft von Beobachtern (Scouts) unter die Lupe genommen. 1975 hat die NHL eigens für den Draft den «Central Scouting Service» eingerichtet. Dieser gibt Empfehlungen ab, erstellt diverse Listen und Ranglisten der Kandidaten. Oft handelt es sich um eine Spielerei. Die NHL-Organisationen orientieren sich nur bedingt daran. Schliesslich beschäftigt jeder Klub auch eigene kostspielige Scouts.

8. Hat ein gedrafteter Spieler einen NHL-Vertrag auf sicher?

Nein. Die Klubs sichern sich lediglich die Rechte am Spieler. Sie sind nicht verpflichtet, ihm einen Kontrakt zu geben. Nach einer gewissen Zeit (in der Regel drei Jahre) verliert der Klub die Rechte, sofern er den Spieler nicht unter Vertrag genommen hat. Die Erstrundendrafts kommen für gewöhnlich auch zu NHL-Einsätzen. Von den acht Schweizer Erstrundendrafts hat einzig Luca Cereda nie in der NHL gespielt.

9. Wie viele Schweizer wurden gedraftet?

61, wovon 35 nie in der NHL zum Einsatz gekommen sind. Jacques Soguel (Davos) war 1976 der erste Schweizer NHL-Draftpick. Er wurde in der achten Runde an 121. Position von St. Louis gewählt. Erst 1991 (Pauli Jaks, Los Angeles) kam der nächste Schweizer zum Zug. Seither hat es nur noch vier Draft-Jahre ge­geben, in denen kein Schweizer gezogen worden ist. Am meisten waren es im Jahr 2000 (6 Spieler).

Zum Vergrössern hier klicken.

10. Weshalb ist der Draft 2017 aus Schweizer Sicht so speziell?

Es gilt als gesichert, dass Nico Hischier in der Nacht auf Samstag so früh gezogen wird wie kein Schweizer zuvor (Bestwert bisher: Nino Niederreiter 2010 an Position 5). Der Walliser mit SCB-Vergangenheit ist neben Nolan Patrick (CAN) der aussichtsreichste Kandidat auf den «First Overall Pick». Er dürfte entweder von New Jersey (als Erste an der Reihe) oder Philadelphia gewählt werden. (Berner Zeitung)