Der Stern des Ostens

Ein Raunen geht durch die mit über 10 000 Besuchern gefüllte Arena in Bratislava, als Zach Yuen auf dem Videowürfel ins Bild rückt. Der Verteidiger drückt seine Hand aufs Herz, während die chinesische Nationalhymne abgespielt wird. Sein Team, Kunlun Red Star, ist das neueste Mitglied der Kontinental Hockey League (KHL) und für die Fans von Slovan Bratislava von sichtlichem Interesse – und zuletzt eine zu grosse Hürde für das Heimteam: Das Team aus Peking siegt nach Verlängerung mit 2:1. Die Mannschaft aus dem Reich der Mitte ist auf Playoff-Kurs. «Manche hatten Zweifel, ob wir Erfolg haben würden», sagt der in Vancouver geborene Chinese Yuen, der 2011 von den Winnipeg Jets gedraftet wurde.

Gegenwärtig gehe es darum, die Playoffs zu sichern, was in der mehrheitlich russischen KHL – mit Vertretern aus sieben weiteren Ländern – bei weitem kein Selbstläufer ist. Der 23-jährige Yuen ist mit Leib und Seele ein Red Star: «Ich konnte in mein Heimatland zurückkehren und kann als erster NHL-Draftpick mithelfen, das hiesige Eishockey weiterzuentwickeln. Als ich klein war, war Hockey für die Chinesen keine grosse Sache.» Nun sehe er in den Stadien bei den Heimspielen viele chinesische Gesichter. «Die Leute in China haben Freude an uns», hält derweil Chad Rau fest. Der US-Amerikaner ist Alternativcaptain bei Red Star, er sagt, es sei toll, bei der Entstehung eines neuen Klubs in einem neuen Land dabei zu sein.

Olympia 2022 im Hinterkopf

Kunlun Red Star soll China allerdings nicht nur in der KHL repräsentieren, sondern auch dazu beitragen, dass der grösste asiatische Staat beim Eishockeyturnier an den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 eine gute Falle macht. Dazu sind freilich einheimische Athleten vonnöten, diese sind derzeit noch deutlich in der Unterzahl. Hauptziel ist derzeit, den Sport im Land bekannter zu machen. «Hockeymarkt und Po­tenzial sind gross», analysiert Rau. «Unsere Mannschaft bringt dem Sport Aufmerksamkeit, das hilft dem Wachstum in China. Über Peking 2022 wird schon jetzt gesprochen.»

4 Chinesen im Team

Kunlun-Trainer Wladimir Jursinow Jr. – sein Vater Wladimir Jursinow trainierte einst die Kloten Flyers – spricht derweil von einer schwierigen Saison. «Das erste Training erfolgte am 7. Juli in Finnland. Wir hatten nur wenige Spieler im Kader, der Transfermarkt war leer, und alles war noch mitten im Prozess.» Eine neue Herausforderung, ein neuer Markt und viel Arbeit. Ziel war auch, von Beginn weg chinesische Athleten im Team zu haben. «14 waren am Anfang dabei, wir konnten aber nicht alle mitnehmen.» 4 schafften den Sprung, die Zahl soll nun stetig wachsen, ­junge Integrationsfiguren wie Zach Yuen sind dabei hilfreich. Und auch Jursinow leistet gerne Pionierarbeit: «Wir russischen Coachs sind dankbar, dass wir für diese Arbeit angefragt worden sind. Doch mit all den Flügen ist es, als hätten wir bereits zwei ­Saisons hinter uns gebracht.»

Fliegen, fliegen, fliegen

Dem pflichtet Yuen bei und bezeichnet die Flugdistanzen als Nachteil der Liga: «Der Jetlag ist enorm. Unsere durchschnittliche Flugzeit zu einem Spiel beträgt 7 Stunden. 12 Stunden sind es nach Zagreb und Bratislava, das sind sieben Zeitzonen.» Chad Rau ergänzt jedoch: «Wenn die Gegner zu uns kommen, haben sie es mit den gleichen Distanzen zu tun. Dann müssen wir daraus Kapital schlagen.» Und Kunlun ist übrigens nicht die östlichste Equipe in der KHL: Die in Russland liegenden Vertreter Admiral Wladiwostok und Amur Chaba­rowsk liegen noch weitaus ferner.

Spengler-Cup in Peking?

Anlässlich des Spengler-Cups 2016 wurde vom Interesse Kunluns an einer Teilnahme in Davos berichtet. Jursinow bestätigt, dass Gespräche im Gang seien: «Das ist ein tolles Turnier, ich war dreimal dabei, mit St. Petersburg habe ich es gar gewonnen.» Auf den Hinweis, dass die Reise nach Davos noch länger dauere als jene nach Bratislava oder Zagreb, antwortet der Coach: «Das Turnier kann auch bei uns ausgetragen werden. So wie das Rallye Dakar derzeit in Südamerika über die Bühne geht.» Warum also nicht ein Sonder-Spengler-Cup in Peking? Immerhin hat auch das WEF einst ausnahmsweise in New York ­gastiert. (Berner Zeitung)