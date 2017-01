Das Experiment mit Rambo

SC Bern

Der SC Bern hat den Vertrag mit Dario Meyer um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2017/ 2018 verlängert. Der 20 Jahre alte Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs hat in dieser Saison sein Debüt in der ersten Mannschaft gegeben und ist in 15 Meisterschaftsspielen zum Einsatz gekommen. Zuletzt spielte Meyer vorwiegend beim B-Ligisten Visp. Trainer Kari Jalonen hat ihm für die nächsten Wochen aber wieder Einsätze beim SCB in Aussicht gestellt. Stürmer Marco Müller hingegen verlässt den Meister trotz Angebot auf Vertragsverlängerung: Er hat bei Ambri einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. rek