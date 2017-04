Champagnerduschen, schöne Haare und ein Samuraischwert

Ob im Vergleich zur letztjährigen Meisterfeier am Ostermontag nun mehr, weniger oder etwa gleich viele Fans ihre Meisterhelden im Stadion erwarteten, darüber sind sich Spieler, Betreuer und wohl auch die Medienleute uneinig. Fakt ist: Die Stimmung war ebenbürtig.

Der Meistertitel kam weniger überraschend als in der vergangenen Saison, als der SCB noch als Achter in die Playoffs einstieg. «Man kann es nicht vergleichen, die Emotionen, die nun hochkommen, sind dieselben», findet Thomas Rüfenacht und zieht an seinem Siegesstumpen.

Kari Jalonen, erst seit dieser Saison Trainer beim SCB, wurde gleich in seiner ersten Saison in der Schweiz Meister. Und der Finne schien aus dem Staunen über die Party gar nicht mehr hinauszukommen. Tristan Scherwey bewährte sich als Animator und stimmte für Beat Gerber «Du hast die Haare schön» an. Derweil köpfte Eric Blum eine Champagnerflasche elegant mit einem Samuraischwert.

