«All I Do is Win» – Was die SCB-Spieler in der Garderobe hören

Kari Jalonen ist kein Mann der grossen Worte. Direkt nach dem Match spricht der Coach selten mit der Mannschaft. Für Unterhaltung ist in der Garderobe auch so gesorgt – vor allem wenn der SCB gewonnen hat. Dann kommt «DJ Unti» zum Zug.

DJ Hulpa mit «Die erste Reihe hüpft» Quelle: Youtube.com/HERR HULPA

Verteidiger Ramon Untersander ist im Team für die Musik zuständig. Ein Song hat die Meistermannschaft 2016/2017 geprägt: «Die erste Reihe hüpft». Bei der Teamreise nach Mallorca kam der Ballermann-Hit ins Gehör der Spieler – und nicht wieder raus.

DJ Khaled mit «All I Do Is Win» Quelle: Youtube.com/eOneMusicUS

Während der Saison wurde das ungemein hochstehende Tondokument mallorquinischer Schlagerkultur von DJ Hulpa nach jedem Sieg gespielt – allerdings stets an zweiter Stelle. Als Erstes dröhnte in den Playoffs nach einem Erfolg «All I Do is Win» von DJ Khaled aus der Garderobe. Nomen est omen.

Die Fantastischen Vier mit «Troy» Quelle: Youtube.com/Die Fantastischen Vier

Und wie stimmte sich das Team vor einem Match nach dem Eintreffen in der Garderobe eigentlich ein? Mit «Troy» der «Fantastischen 4», gefolgt von Ziggy Marleys «Love is my Religion».

Ziggy Marley mit «Love Is My Religion» Quelle: Youtube.com/Deckdisc

Selbst die Band «Scooter» hatte in der Playlist des Meisters ihren Platz. Es ist nicht überliefert, ob «DJ Unti» in der Meisternacht noch mehr Einblicke in sein Repertoire geliefert hat. Nach Eigenaussage habe er übrigens den besten Musikgeschmack im Team.

