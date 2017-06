Abwechslung im Kühlschrank

Eis im Sommer

Wer im Mai und im Juni auf dem Eis trainieren will, kann dies im Kanton Bern nur in Burgdorf tun. Seit drei Jahren bieten die Betreiber der Localnet-Arena ganzjährig Eis an. Zuvor gab es eine Pause von Ende April bis Anfang Juli. «Doch für das Abtauen und die Aufbereitung des Eises benötigen wir zwischen vier und sechs Wochen. Bezüglich des Energieaufwandes und der Kosten ist das nicht ­sinnvoll», sagt Ruben Kauz, Geschäftsführer der Localnet-Arena.



Das Eisfeld der Halle wurde 2010 in den Boden hineingebaut. Das und die gute Isolierung sorgen dafür, dass die Energiekosten selbst bei heissen Temperaturen nur rund 10 Prozent höher sind als im Winter. Seit letztem Oktober befindet sich auf dem Aussenfeld eine Fotovoltaikanlage. Im Sommer ­beziehen die Betreiber die Hälfte des Stroms davon. mob