YB-Noten: Schwache Offensive

Yvon Mvogo: Note 5 Verhinderte mit einem überragenden Reflex gegen Caio das 0:1, wobei der Brasilianer den Ball auf Munas Dabbur hätte rüberlegen müssen. Auch sonst souverän. Das Kopfball-Siegtor Dabburs fiel aus wenigen Metern.

Kevin Mbabu: Note 4,5 War der offensiv aktivste Young Boy, was vor allem einiges über seine Vorderleute aussagt. Mbabu sprintete mit seiner Dynamik regelmässig an der rechten Linie hoch. Defensiv dagegen war er erneut nicht über alle Zweifel erhaben. Verschuldete unnötig den Corner vor dem Gegentor.

Steve von Bergen: Note 2,5 Nach seiner starken Vorstellung in Basel überzeugte der Captain nicht – wie schon einige Male in diesem Frühling. Hatte grosse Mühe mit Dabbur. Und kam gegen den Israeli beim 0:1 im Anschluss an einen Eckball zu spät.

Alain Rochat: Note 4,5 Deutlich stilsicherer als von Bergen, zudem mit präzisen Pässen in der Spieleröffnung.

Jan Lecjaks: Note 3 Bekam viele Gelegenheiten, um sein Flankenspiel zu üben. Aber der Tscheche enttäuschte in dieser Disziplin erneut schwer.

Sékou Sanogo: Note 5 Wenn er mit dem Ball am Fuss wie ein Zug durchs Mittelfeld pflügte, war er von den Gegenspielern nicht zu bremsen. Letztlich aber schaute auch bei seinen Vorstössen wenig Gefährliches heraus.

Denis Zakaria: Note 4,5 Eroberte einige Bälle mit seiner Wucht, war ein Aktivposten, fand die Lücke in der GC-Defensive jedoch ebenfalls nicht.

Yoric Ravet: Note 3,5 Ist nicht in Bestform. Zwar vorerst bemüht, aber mit wenig zwingenden Abschlüssen. Später tauchte der Franzose völlig ab.

Leonardo Bertone: Note 4 Probierte einiges, aber ging insgesamt auch unter in der Berner Offensive, der nicht viel gelang. Bertone ist im 4-2-3-1-System als Spielmacher nicht ideal eingesetzt, er benötigt mehr Raum, um seine Stärken ausspielen zu können. Hätte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit das 1:0 erzielen müssen, sein Schuss wurde aber vom Hinterteil Emil Bergströms knapp neben das Tor gelenkt.

Miralem Sulejmani: Note 3,5 Auch sein famoser linker Fuss war kein Faktor. Setzte sich selten durch. Und als er einen Freistoss aus 17 Metern schiessen durfte, drosch er den Ball weit übers Tor.

Alexander Gerndt: Note 2,5 Der Schwede hat schon länger kein gutes Spiel abgeliefert. Tat sich im Sturm schwer, vermochte kaum Bälle zu halten, verstand sich nicht mit den Nebenspielern.

Taulant Seferi: ohne Note 79. Minute für Bertone.

Loris Benito: ohne Note 85. Minute für Lecjaks.

Thorsten Schick: ohne Note 85. Minute für Ravet.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht (fdr)