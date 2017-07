YB-Marsch im Zillertal

Ende Mai sprach Christoph Spycher über die Transferphase im Sommer, über seine Wünsche und Ziele und davon, wie schwierig es für einen Klub wie YB sei, sich zu behaupten. Nun, ein paar Wochen später, meint er: «Wir sind sehr zufrieden.» Und vor allem: «Wir haben für alle Positionen die Wunschlösung erhalten.» Es sei eine strenge Zeit gewesen, nicht alle Transfers hätten sich einfach gestaltet.

Manchmal ging es über Umwege, über mehrere Verhandlungsrunden, manchmal mussten die Young Boys Konzessionen eingehen, beispielsweise bei der Beteiligung des alten Vereins an einem Weiterverkauf. Wie bei Djibril Sow, dem hoch veranlagten 20-jährigen Mittelfeldspieler, der aus Gladbach zu YB stiess. Man hätte Sow elegant beim Verkauf Denis Zakarias an Gladbach verrechnen können, da fanden die Klubs aber keine Einigung. Der beharrliche Spycher gab nicht auf – und realisierte den Wechsel doch noch. Die in Deutschland kolportierte Ablösesumme von knapp 2 Millionen Franken dementiert Spycher. Es sei deutlich weniger.

Spycher auf Stürmersuche

Die YB-Konsequenz zeigt sich auch am Beispiel Jordan Lotombas, der neuesten Verpflichtung. Der 18-Jährige von Lausanne hatte das Interesse zahlreicher Klubs aus grossen Ligen, etwa Schalke, geweckt, zuletzt mischte auch der FC Basel kräftig mit. Das Rennen um seine Dienste aber machten die Young Boys, weil sie exzellente Vorarbeit geleistet hatten. Auch dank des wertvollen, in der Westschweiz prächtig vernetzten Chefscouts Stéphane Chapuisat.

Und so sind die Young Boys gerüstet für die Saison. Trainer Adi Hütter meldet aus dem Trainingslager in seiner Heimat: «Wir sind bereit, das Team steht mehr oder weniger.» Was fehlt, ist ein weiterer Stürmer, deshalb reiste Spycher Mitte Woche auch aus Österreich ab. Wunschkandidat, das ist ein offenes Geheimnis, ist der Kameruner Jean-Pierre Nsamé, Torschützenkönig bei Servette in der Challenge League.

Der Angreifer hatte früh kom­muniziert, für ihn würde nur YB als Arbeitgeber infrage kommen. Noch haben sich die Vereine nicht gefunden. Spychers Verhandlungsgeschick ist erneut gefordert, in den nächsten Tagen soll der Zugang präsentiert werden. Der Sportchef sagt: «Klar sind wir an Nsamé interessiert. Aber es wäre fahrlässig, würden wir nicht mehrere Dossiers verfolgen.»

Taktische Variabilität

YB weilt bis heute im Zillertal im Trainingslager, weil der Klub einen Dreijahresvertrag mit dem Tourismusverband abgeschlossen hat. «Hotel und Lage sind perfekt», sagt Hütter, «die Spieler fahren mit dem Velo zum Training und zu den Testspielen. Und obwohl es stark regnete und der Rasen umgepflügt wird, können wir ideal und intensiv üben.»

Die Stimmung bei YB ist glänzend, die neuen Akteure haben sich rasch integriert, gegen Wacker Innsbruck (3:0) trafen die Zugänge Sow, Lotomba und Christian Fassnacht. Vielleicht am schwierigsten war für sie jenes Ritual, das jeder Akteur, der erstmals ein YB-Trainingslager bestreitet, über sich ergehen lassen muss: vor den Kollegen ein Lied singen. Ob einer den Zillertaler Hochzeitsmarsch zum Schlechtesten trällerte, ist nicht bekannt.

Auch auf dem Rasen wollen die Young Boys flott auftreten. Dazu gehört taktische Variabilität, erklärt Hütter. «Das 4-2-2-2-System bleibt unsere Basis, aber wir können 4-3-3. Und weil wir starke Aussenspieler haben, kann ich mir in gewissen Spielen ein 3-4-3 vorstellen.» Torjäger Guillaume Hoarau realisiert nach seiner schweren Hüftverletzung Fortschritte, wird aber erst nächste Woche am Uhrencup einsetzbar sein. «Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf», sagt Hütter. «Das wird spannend. Es ist heute noch nicht absehbar, wie unsere Aufstellung im ersten Spiel gegen den FC Basel aussehen wird.»

Zwar verliessen auch junge Akteure das Team, aber Hütter stellt fest: «Wir sind unberechenbarer geworden, frischer, dynamischer.» Er schwärmt von der Mischung mit den sehr routinierten Leadern Hoarau, Steve von Bergen und Marco Wölfli, der wie bei Yvon Mvogo auch bei David von Ballmoos, der neuen Nummer 1, als Mentor zur Verfügung steht. «Dazu haben wir mehrere Spieler wie Yoric Ravet, Miralem Sulejmani, Sékou Sanogo und Loris Benito, die über Erfahrung verfügen», sagt Hütter. «Auch sie können die vielen Jungen führen.»

Keine Abgänge mehr geplant

Der Optimismus bei YB ist allenthalben spürbar – trotz der 1:4-Niederlage gestern Abend im Test gegen Grosny. Es gibt keine Verletzten, das Kader wirkt gut komponiert und ist breit genug für die strengen Startwochen ab 22. Juli. «Ich gehe davon aus, dass uns kein Spieler mehr verlassen wird», sagt Christoph Spycher. «Aber man weiss nie, was im Fussball passiert.» Im Gespräch vor ein paar Wochen sagte der Sportchef, der eingeschlagene Weg werde nicht komplikationsfrei verlaufen. Derzeit sieht es so aus, als ob YB vor einer interessanten Saison stehen würde. (Berner Zeitung)