YB-Legende Heinz Schneiter gestorben

Heinz Schneiter, mehrfacher Schweizermeister und Cupsieger mit den Berner Young Boys, ist nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren verstorben, wie der Club am Donnerstagvormittag mitteilt.

Heinz Schneiter, der am 12. April 1935 geboren wurde, durchlief beim FC Thun die Juniorenabteilungen. Als 20- Jähriger war er im Wankdorfstadion dabei, als der «kleine» FC Thun am Ostermontag 1955 sensationell als Cupfinalist einlief. Zwar verloren die Oberländer gegen den damals übermächtigen FC La Chaux-de-Fonds mit 1:3 – für den grossgewachsenen jungen Mittelfeldspieler aber sollte das Berner Stadion in der Folge zur sportlichen Heimat werden.

Vier Meistertitel mit YB

Der damalige YB-Trainer Albert Sing erkannte die Qualitäten von Heinz Schneiter und transferierte den 190 grossen Mittelfeldspieler nach Bern. Dort avancierte er zur Schlüsselfigur und war massgeblich an den vier YB-Meistertiteln 1957, 1958, 1959, 1960, dem Cupsieg 1958 und dem Vorstoss in den Halbfinal des Europacups der Meisterclubs 1959 beteiligt.

Die Erfolge mit YB waren die wichtigsten in der Fussball-Karriere Heinz Schneiters, aber sie waren nicht die einzigen. Mit dem FC Lausanne-Sports, zu dem er 1962 mit der damaligen Rekord-Transfersumme von 100‘000 Franken wechselte, gewann er erneut den Cup (1964) und den Meistertitel (1965).

Captain der Schweizer Nationalmannschaft

Mit der Schweizer Nationalmannschaft bestritt Schneiter die WM-Endrunden 1962 in Chile und 1966 in England als Captain. Schneiter war nun als Abwehrchef der Organisator der Defensive. Und doch war es eine Offensivaktion, die Heinz Schneiter auch international bekannt machte: Sein wuchtiges Kopfballtor in Berlin im November 1961 gegen Schweden trug der Schweiz die WM-Qualifikation für Chile ein.

Seine aktive Karriere als Fussballer schloss Heinz Schneiter nach zwei weiteren YB-Jahren beim FC Thun als Spielertrainer ab. Als Trainer war er später auch für den Schweizerischen Fussballverband (B-Nationalteam) und den BSC Young Boys tätig. In den letzten Jahren war Heinz Schneiter bei YB unter anderem als Verwaltungsrat der Betriebs-AG tätig.

