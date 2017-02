Vorbild Hediger

Guillaume Faivre: Blieb bis zur 50. Minute und dem ersten Basler Abschluss von Matias Delgado praktisch beschäftigungslos. Bei den Gegentoren ohne Chance. Ansonsten ein fehlerfreier Auftritt. Note: 4.5

Stefan Glarner: Bildete mit Tosetti ein gutes Duo auf der rechten Seite. In der Defensive stabil, schaltete sich auch oft in den Angriff ein. War beim 0:1 zwar nahe an Gegenspieler Elyounoussi dran, konnte ihn aber nicht am Abschluss hindern. Note: 4

Marco Bürki: Tadelloses Spiel des Münsingers Innenverteidigers. Antizipierte gut, zeichnete sich mit einem ausgezeichnetem Stellungsspiel aus und war stark in der Luft. Note: 4.5

Nicolas Schindelholz: Der Pechvogel des Abends. Spielte zuerst eine ganz starke Partie mit vielen guten Tacklings, lenkte aber beim 0:1 Gegentor gleich zweimal unglücklich den Ball ab und fabrizierte am Ende das Eigentor. Note: 4

Mickaël Facchinetti: Seine Gegenspieler auf der linken Seite, egal ob sie Renato Steffen oder Mohamed Elyounoussi hiessen, blieben ohne Wirkung. Das war auch ein Verdienst von Facchinetti, der indes nach wie vor noch zu viele Ungenauigkeiten im Spielaufbau drin hat. Note: 4

Matteo Tosetti: Der Tessiner war ein steter Unruheherd, hielt sein ansprechendes Niveau von Beginn weg bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute. Agil und mit vielen guten Aktionen, aber etwas zu unentschlossen in der Gefahrenzone. Note: 4.5

Dennis Hediger: Überragendes Laufpensum des Captains. Eroberte viele Bälle, stopfte die Löcher, gab den Vorkämpfer, der auch in den Abschluss ging. Eine vorbildliche Leistung. Note: 5

Sandro Lauper: Erstaunlich, wie abgeklärt und ruhig der 20-Jährige im Zentrum agiert. Verlor kaum einen Ball. Ein starker Techniker mit gutem Auge, der aber mal grätschen kann, wenn es nötig ist. Note: 5

Christian Fassnacht: An einigen gefährlichen Aktionen beteiligt. Jedoch ohne Fortune bei seinen Abschlüssen in der ersten Halbzeit, mit Pech, als sein Treffer in der 56. Minute wegen eines Foulspiels von Kollege Rapp aberkannt wurde. Und mit Unvermögen kurz vor Schluss, als er den Ball aus sieben Metern kläglich am Tor vorbei schoss. Note: 3.5

Dejan Sorgic: Rieb sich auf, war engagiert, absolvierte ein hohes Laufpensum, ohne aber auch nur ein einziges Mal Gefahr zu versprühen. Zu wenig für einen Stürmer. Note: 3.5

Simone Rapp: Der Fels in der offensiver Thuner Brandung. Hielt viele Bälle, ging weite Wege, war oft Initiator des Pressings. Mit Energieanfall in der 77. Minute, der indes nicht mit einem Tor belohnt wurde, weil ihm im Abschluss die Kraft fehlte. Note: 4.5

Enrico Schirinzi: Kam nach 81 Minuten für Tosetti. Ohne Note

Norman Peyretti: Ersetzte in der 86. Minute Hediger. Ohne Note