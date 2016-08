Auf eine attraktive Auslosung hatten die Young Boys gehofft und darauf, in der Europa League wie bei den bisherigen drei Teilnahmen seit 2010 auf prominente Vereine wie Napoli und Liverpool zu treffen.

YB erwischte am Freitagmittag in Monaco aber keinen der Giganten wie Manchester United, Inter Mailand oder Roma, sondern eine Gruppe, die für Ernüchterung im Verein sorgte: Olympiakos Piräus aus Topf 1, Apoel Nikosia aus Topf 2, Astana aus Topf 4. «Wir hatten natürlich auf einen Topklub gehofft», sagt YB-Trainer Adi Hütter. «Immerhin treffen wir auf drei aktuelle Meister.»

Das ist zumindest fast ein wenig wie Champions League. Die interessanteste Gruppe wäre übrigens jene mit Schalke, Hütters letztem Arbeitgeber Salzburg sowie Nizza mit Coach Lucien Favre gewesen.

Piräus zuletzt mit Mühe

Auch für Hütter ist Piräus, regelmässiger Teilnehmer an der Champions League, Favorit in der Gruppe B. Allerdings tat sich Olympiakos in den Playoffs zur Europa League sehr schwer.

Die mit einigen bekannten Akteuren wie dem argentinischen Veteranen Esteban Cambiasso bestückte griechische Spitzenmannschaft wäre beinahe ausgeschieden. Erst in der Verlängerung setzte sich Piräus am Donnerstag gegen den portugiesischen Aussenseiter Arouca durch. «Piräus ist Favorit», sagt Hütter. «Unser Ziel ist es, mindestens Zweiter zu werden.»

Die weiteren Gegner Nikosia und Astana sind auf dem Papier schwächer als YB einzustufen, aber auf die Young Boys warten mühsame Auswärtsspiele im Osten. Nach Kasachstan beispielsweise dauert der Flug rund sechs Stunden! «Das wird eine besondere Herausforderung», sagt Hütter. Zu unterschätzen ist Astana nicht. Der Klub schaltete in den Playoffs zuletzt den weissrussischen Vertreter Bate Borissow, der schon in der Champions League war, aus.

Kommen weitere Spieler?

Die Heimspiele der Young Boys werden in der Europa League kaum auf eine solche Resonanz stossen, wie wenn beispielsweise Manchester United zu Gast im Stade de Suisse wäre. Los geht es für YB Mitte September übrigens gleich in Bern gegen Olympiakos.

Und möglicherweise erfährt das Kader der Young Boys in den nächsten Tagen noch eine Aufwertung. «Ein Trainer hat immer Wünsche», sagt Adi Hütter dazu, «wir werden viele Spiele bestreiten im Herbst und haben einige Verletzte. Aber ich bin der falsche Ansprechpartner. Fragen Sie den Sportchef.»

Dieser meldet am Freitag, es gebe keine Neuigkeiten. Das in spanischen Medien bereits fix gemeldete leihweise Engagement des Ghanaers Kasim Nuhu, der auch gemäss Wikipedia schon bei YB spielt (!), bestätigt Fredy Bickel noch nicht. Der 21-jährige Innenverteidiger weilte aber auch in dieser Woche wieder in Bern.

Zudem holen die Young Boys trotz Sparplan wegen der Ausfälle von Guillaume Hoarau und Alexander Gerndt eventuell noch einen Stürmer, der auch am Flügel einsetzbar ist. «Wir schauen uns um», sagt Bickel, «aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.» In den letzten Wochen verdiente YB ja dank der Teilnahme an der Europa League sowie des Verkaufs von Florent Hadergjonaj an Ingolstadt fast zehn Millionen Franken (siehe Infobox). (fdr)