Überragend hier, chaotisch dort

Die letzten Eckbälle sind getreten, die letzten Tore geschossen. Am Wochenende haben die Fussballer der 2. Liga interregional ihre lange Saison beendet. 7 Berner Vereine waren in der Gruppe 3 vertreten. Eine kleine Bilanz.

FC Langenthal: überragend

Was für eine überragende Saison der Oberaargauer. Schon in der Vorrunde deutete die Equipe ihr Potenzial an, im Jahr 2017 spielte sie es aus. Wie eine Dampfwalze überrollte der FCL Gegner um Gegner, holte Sieg um Sieg und stieg souverän in die 1. Liga auf.

FC Prishtina: konsolidiert

Nach zwei Aufstiegen in Folge zeigte Prishtina auch eine Liga höher, zu was es fähig ist, schloss die Saison auf Platz 5 ab. Gelingt es Prishtina, das Team zusammenzuhalten und gezielt zu verstärken, dürfte in der kommenden Saison noch mehr drinliegen.

FC Lerchenfeld: unerfahren

Wieder einmal hat FCL-Coach Bruno Feller gezeigt, dass er junge Spieler formen kann. Der FCL stellte eines der unerfahrensten Teams, deshalb fehlte die Konstanz. Auf tolle Auftritte folgten oft vermeidbare Niederlagen, trotzdem beendeten die Thuner die Saison auf dem starken 3. Platz. Ein Verein mit Potenzial.

FC Bern: chaotisch

Es war eine Saison zum Ver­gessen für den FCB. Nach einer guten Vorrunde lief in der Rückrunde fast nichts mehr. Interne Querelen und Spieler, die mit Streik drohten, führten zu schlechten Resultaten, mieser Stimmung und Unruhen im Verein. Immerhin ist Licht am Ende des Tunnels zu entdecken. Auf die neue Saison hin werden etliche Posten neu besetzt werden.

FC Konolfingen: konstant

Die Emmentaler sind eine Kon­stante. Ruhig und seriös verrichten sie ihre Arbeit, stellen dank Kampfkraft und Geschlossenheit für jeden Gegner eine Hürde dar. Auch diese Saison konnte die Klasse souverän gehalten werden, ohne teure auswärtige Spieler. Das verdient Respekt.

SC Bümpliz: relegiert

Von Anfang an waren die Bümplizer in den Abstiegskampf involviert. Am Ende fehlte viel, die Relegation war nicht zu vermeiden. Das lag auch an der teils schlechten Trainingspräsenz, wie Coach Hansruedi Baumann in der Rückrunde verriet. Baumann zog seine Konsequenzen, wird den SCB künftig nicht mehr trainieren.

FC Grünstern: abgeschlagen

Früh zeichnete sich ab, dass die Seeländer nichts zu bestellen haben. Am Schluss fehlten dem Tabellenletzten 25 Punkte auf das rettende Ufer, was Bände spricht. (Berner Zeitung)