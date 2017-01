Schweizer Goalie-Held spielt für die USA

Grosse Freude bei Stefan Frei. Der Ostschweizer, der Mitte Dezember die Seattle Sounders zum ersten MLS-Titel ihrer Vereinsgeschichte führte, hat vom neuen Coach Bruce Arena ein Aufgebot für die US-Nationalmannschaft erhalten. Via Twitter bezeichnete er die Nominierung als «grosse Ehre». Er werde alles dafür tun, dass das Team seine Ziele erreichen kann.

Honored to be called into the #USMNT Camp. Going to do everything I can to help this team reach its goals! #OneNationOneTeam pic.twitter.com/NumqJ9rYIp