Portugal und Mexiko bei Confed Cup auf Halbfinalkurs

Europameister Portugal hat in Moskau den Confederations-Cup-Gastgeber Russland dank dem goldenen Treffer von Cristiano Ronaldo 1:0 besiegt und ist auf Halbfinalkurs. Die Madrider Steuerbehörde wird ihn in diesem Sommer womöglich stoppen, die Sbornaja hingegen düpierte er: Cristiano Ronaldo sorgte mit seinem frühen Treffer für die entscheidende Differenz. Für den Gastgeber der nächsten WM ist das frühzeitige Out wohl nur mit einem Effort gegen Olympiasieger Mexiko zu verhindern.

Mit seinem 74. Treffer im 141. Spiel für die Landesauswahl führte er die Lusitaner nach dem spektakulären 2:2 gegen Mexiko zum ersten Erfolg an der Generalprobe für die Endrunde im kommenden Sommer. Eine Flanke des Dortmunders Raphaël Guerreiro verwertete der vierfache Weltfussballer per Kopf (8. Minute). Wie der ausserhalb des Rasens unter Beschuss geratene Captain Portugals auf dem Platz mit seiner ungemütlichen Situation umgeht, ist erstaunlich: gelassen, fokussiert, unberührt.

Chancen in der letzten Viertelstunde

Vor über 42'000 Zuschauern setzte Ronaldos Equipe weitgehend die Akzente, im Finish drosselte sie ihr Engagement indes spürbar und verwaltete das Ergebnis im ähnlich minimalistischen Stil des letzten EM-Turniers in Frankreich.

Russland, im oberen Segment des internationalen Fussballs seit dem EM-Halbfinalvorstoss 2008 nicht mehr vertreten, erzeugte erst in den letzten 15 Minuten Druck. In jener Phase deuteten die Osteuropäer vereinzelt an, dass ihre verjüngten Hoffnungsträger vor einem durchaus begeisterungsfähigen Publikum an guten Tagen eine vernünftige Rolle spielen könnten.

Tumultartige Szenen

Mexikos Trainer Juan Carlos Osoria experimentierte gegen den robusten Aussenseiter Neuseeland und nahm im Vergleich zum Startspiel acht Umstellungen vor. Mit entsprechender Verzögerung kam «El Tri» auf Touren. Benfica-Stürmer Raul Jimenez und Oribe Peralta, 2012 in bei den Sommerspielen im Final gegen Brasilien Doppel-Torschütze, wendeten mit ihrer späten Doublette (54./72.) eine unliebsame Überraschung ab.

Ganz ohne Zwischentöne verlief das Duell nicht. Nach dem frühen Ausfall des künftigen Frankfurter Abwehrchefs Carlos Salcedo, der nach einem Rempler des Kiwi-Captains Chris Wood mit einer Schulterverletzung vom Feld getragen worden war, beschimpfte der mexikanische Coach seinen Amtskollegen übel. In der hektischen Schlussphase verloren nach einem Foul beidseits mehrere Akteure erneut die Nerven. Trotz Hilfe der Video-Bilder verschonten der Referee und seine überforderten Supervisor-Assistenten die (Faust-)Kämpfer und Treter – nur Gelb statt Rot für die «All Whites» und «El Tricolor» nach dem allgemeinen Tumult.

Russland - Portugal 0:1 (0:1)

Moskau. - 42'759 Zuschauer. - SR Rocchi (ITA).

Tor: 8. Ronaldo 0:1.

Russland: Akinfejew; Schischkin (46. Jerochin), Dschikja, Wassin, Kudrjaschow (83. Bucharow); Samedow, Gluschakow, Golowin, Kombarow (68. Polos); Schirkow; Smolow.

Portugal: Rui Patricio; Cédric, Bruno Alves, Pepe, Guerreiro (65. Eliseu); Bernardo Silva, William Carvalho, Adrien Silva (82. Danilo Pereira), Gomes; Ronaldo, André Silva (78. Gelson Martins).

Bemerkungen: Verwarnungen: 26. Gluschakow, 57. Pepe, 71. Bernardo Silva, 72. Dschikja, 76. Samedow (alle Foul).



Mexiko - Neuseeland 2:1 (0:1)

Sotschi. - 25'133 Zuschauer. - SR Gassama (GAM).

Tore: 42. Wood 0:1. 54. Jimenez 1:1. 72. Peralta 2:1.

Bemerkungen: 30. Salcedo (Mexiko) mit einer Schulterverletzung ausgeschieden. 85. Lattenschuss von Thomas (Neuseeland).

(mch/sda)