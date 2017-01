Nach 10'944 Tagen wieder ein Titel für YB?

Noch 141 Tage. Bis zum 92. Schweizer Cupfinal. Dann könnte YB erstmals seit 1987 einen Titel gewinnen. Nach 30 Jahren. Oder 1563 Wochen und 3 Tagen. Oder noch genauer: Nach 10'944 Tagen Warten! Was sind da schon weitere 141 Tage?

Am Mittwoch starten die Young Boys im Stade de Suisse mit dem ersten Training 2017 ins Jahr, und die erste Hälfte könnte aus Sicht des Vereins im Zeichen des Cups stehen. In der Super League beträgt der Rückstand auf Basel zur Halbzeit 12 Punkte, was nach menschlichem Ermessen zu viel ist, um ernsthaft Meisterambitionen zu hegen. Im Pokal aber, da «ist die Ausgangslage gut», wie Trainer Adi Hütter sagt.

In genau acht Wochen, am 1. März, trifft YB im Viertelfinal zu Hause auf den FC Winterthur aus der Challenge League. Mindestens weitere 56 Tage also lebt der Cuptiteltraum, und selbst wenn sich die Young Boys in den letzten Jahren die eine und andere Blamage in diesem Wettbewerb leisteten, so ist doch davon auszugehen, dass sie die nächste Hürde überstehen werden.

Auch Christoph Spycher weiss um die günstige Konstellation, doch weil Basel, Sion und Luzern ebenfalls noch im Bewerb vertreten sind, sagt der Sportchef: «Ich denke nicht zu weit. Für mich geht es in Bezug auf den Cup vorerst einzig darum, dass wir den Viertelfinal gegen Winterthur mit der nötigen Ernsthaftigkeit bestreiten werden.»

Spychers Zurückhaltung

Nach einem mal wieder hektischen Jahr 2016 wollen die Young Boys in den nächsten 12 Monaten die Fortschritte der letzten Zeit bestätigen – und ohne Turbulenzen weiter reifen. «Wir besitzen noch Steigerungspotenzial», sagt Spycher, «und das Tagesgeschäft ist die Liga. Auch da wollen wir unsere Ziele bestätigen.»

Der Sportchef ist klug genug, keine Kampfansage an Basel zu formulieren, zumindest nicht für diese Saison. «Und ich nenne auch keinen Rang als ultimative Forderung. Ich möchte, dass sich die Mannschaft hungrig präsentiert, den eingeschlagenen Weg weitergeht und noch besser wird.» Am Ende dürfte das zu Platz 2 reichen und der erneuten Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation im Sommer.

Dann könnten einige der talentierten Kräfte von YB ins Ausland wechseln, in erster Linie werden Denis Zakaria und Goalie Yvon Mvogo in den nächsten 18 Monaten in eine grössere Liga gehen, aber auch Sékou Sanogo, Yuya Kubo, Leonardo Bertone sowie bei ebenfalls entsprechender Entwicklung Loris Benito und Michael Frey sind Kandidaten. Weil der Transfermarkt immer wilder wird, ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass es schon diesen Winter zum Abgang eines Leistungsträgers kommt. Zumal die Young Boys nach finanziell sehr schwierigen Jahren auf Transfereinnahmen angewiesen sind.

Vor allem aber soll bekanntlich das üppige Kader in den nächsten Wochen entschlackt werden. Das ist gar nicht so einfach, weil bei YB hohe Grundlöhne bezahlt werden und es kompliziert ist, nicht mehr erwünschte Akteure wie Milan Vilotic und Milan Gajic abzugeben. Im Verein spricht man von «Verträgen des Lebens», die einige Fussballer abgeschlossen hätten. «Wir haben uns klar positioniert», sagt Spycher, der zu einzelnen Namen keine Stellung nimmt, «die Spieler wissen genau, woran sie sind.»

Wird Lecjaks verkauft?

Ende Saison laufen kaum Kontrakte aus, auch das ist ein Problem für Spycher bei der Kaderplanung. «Es ist vieles offen», sagt der 38-Jährige, «wir arbeiten daran, Lösungen zu finden». Immerhin: Nach zuletzt überzeugenden Leistungen könnte Jan Lecjaks in dieser Winterpause ins Ausland verkauft werden.

Beim Trainingsstart heute um 15 Uhr werden Mvogo, Marco Wölfli und Nicolas Bürgy sowie Benito (er ist zudem verletzt) fehlen – sie absolvieren in Magglingen einen Fussballer-WK. Ebenfalls nicht auf dem Platz wird der verletzte Gregory Wüthrich sein.

Erstes Spiel gegen Sion

Mitte Januar bestreiten die Young Boys ein achttägiges Trainingslager in Jerez (Spanien), am 5. Februar beginnt die Rückrunde mit dem attraktiven Heimspiel gegen Sion, das als Dritter sechs Punkte hinter YB liegt. Und bald darauf rückt der Cup in den Fokus. Vielleicht ist es ja ein gu­tes Zeichen, dass der Final am 25. Mai im Stade de Genève stattfindet. Gegen den dortigen Heimklub Servette setzten sich die Young Boys bei ihrem letzten Titel 1987 im Wankdorf mit 4:2 nach Verlängerung durch. Allerdings verlor YB das bisher einzige Endspiel in Genf 1929 gegen den lokalen Verein Urania 0:1. Nun kehrt der Cupfinal nach Genf zurück. Nach 32 147 Tagen.

YB-Vorbereitungsprogramm. Mittwoch, 15 Uhr: Trainingsstart (Stade de Suisse). Dienstag, 10. Januar, 17 Uhr: Testspiel YB - Schaffhausen (Stade de Suisse). Freitag, 13. Januar: Beginn Trainingslager in Jerez (Spanien). Sonntag, 15. Januar: Testspiel YB - Hannover (Jerez). Freitag, 20. Januar: Testspiel in Jerez (Gegner offen). Samstag, 21. Januar: Ende Trainingslager. Samstag, 28. Januar, 15 Uhr: Testspiel YB - Xamax (Stade de Suisse). Sonntag, 5. Februar: Rückrundenstart YB - Sion (16 Uhr). (Berner Zeitung)