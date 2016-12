Mit der Kraft aus der Dose

Red Bull und Sponsoring im Sport

Rund 6 Milliarden Dosen verkauft Red Bull derzeit jährlich, knapp 6 Milliarden Euro beträgt auch der Jahresumsatz. Der Energydrinkhersteller ist weltweit grösster Sportförderer, etwa zwei Milliarden Euro im Jahr soll Red Bull unter Regie des österreichischen Mitbesitzers Dietrich Mateschitz in seinem vielfältigen Marketingkonzept investieren.



Seit längerer Zeit tut sich der Konzern als Sponsor von Extremsportlern hervor, er organisiert zahlreiche Anlässe, geriet aber teilweise heftig in die Kritik, weil regelmässig Athleten starben. Der Schweizer Basejumper Ueli Gegenschatz etwa verunglückte vor sieben Jahren beim Sprung vom Sunrise Tower in Zürich.



Red Bull engagiert sich auch stark in der Formel 1, im Eishockey und unterstützt immer wieder Einzelsportler wie Skifahrerin Lindsey Vonn. Und seit 2005 mischt der Dosengigant im Fussball mit. Zuerst in Salzburg, später mit Fussballschulen in Ghana und in Brasilien, wo es auch Red-Bull-Vereine gibt – wie seit einigen Jahren in New York. RB Leipzig ist das ambitionierteste Projekt des Unternehmens. Nicht wenige Beobachter glauben, dass der Verein bald auf Augenhöhe mit den globalen Branchenführern aus Madrid, Barcelona und München agieren wird.



Allerdings will sich Red Bull, wie man hört, in Zukunft auf den Standort Leipzig konzentrieren. Und so dürften die Gerüchte, der Betrieb wolle sich auch in der Schweiz, beispielsweise in Zürich, einen Verein kaufen, Gerüchte bleiben. Im Zusammenhang mit YB tauchte der Name Red Bull ebenfalls auf, weil die Young Boys als Spitzenklub mit modernem Stadion und grosser Fangemeinde ein passendes Kaufobjekt wären. Ernsthafte Kontakte gab es nie, wie man bei YB versichert, selbst wenn die Besitzer Andy und Hansueli Rihs den Verein irgendwann verkaufen könnten. «Wie sich Red Bull Leipzig als Aufsteiger in der Bundesliga präsentiert, verdient grössten Respekt. An Spekulationen, was wäre wenn, wollen wir uns jedoch nicht beteiligen», sagt YB-Sprecher Albert Staudenmann.



Beim FC Thun wäre man an Red Bull nicht interessiert. «Wir verkaufen unsere Seele nicht», sagt Präsident Markus Lüthi Präsident, «ausser, unsere Aktionäre würden einen Einstieg begrüssen.»