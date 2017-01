Mister XXL

Es ist so etwas wie die Kernkompetenz von Gianni Infantino. Oder zumindest etwas, worauf sich der Walliser versteht: Er macht Turniere grösser. Während seiner Zeit als General­sekretär der Uefa wurde die Vergrösserung der EM von 16 auf 24 Teams vollzogen.

Und nun verkündete Infantino rund zehn Monate nach seiner Wahl zum Fifa-Präsidenten: «Ab 2026 hat die WM 48 Teilnehmer.» Es ist sein grösster Erfolg in der bald einjährigen Amtszeit des 46-Jährigen. Seine Position scheint gefestigter denn je.

«Beim aktuellen Modus beginnt man sich in der Vorrunde nach 2 bis 3 Spielen zu ­langweilen.»Fifa-Präsident Gianni Infantino

Aufblähung? Verwässerung? Nivellierung? Das Ende der WM als «Premiumprodukt»? Nicht für Infantino. Im Gegenteil: Er preist das neue Format mit den 16 Dreiergruppen, in dem «jedes Spiel entscheidend» ist.

Nicht so wie im bisherigen Modus mit 32 Teams, der auch 2018 und 2022 angewandt wird. «Beim aktuellen Modus beginnt man sich in der Vorrunde nach 2 bis 3 Spielen zu langweilen.» Es ist eine erstaunliche Verdrehung der Tatsachen.

Mehr Teams, mehr Geld

Dass die WM mit 48 Teams und 80 Spielen gemäss einer Studie rund 650 Millionen Franken mehr einbringt, war ein starkes Argument und hat dem Fifa-Rat den einstimmigen Entscheid gewiss erleichtert. Vor allem aber gibt es nun mehr Startplätze für Länder, die selten oder noch überhaupt nie an Endrunden teilgenommen haben.

Länder wie Togo, Angola, Trinidad und Tobago, Jamaika, Neuseeland oder Nordkorea waren nicht viel mehr als eine Sternschnuppe am Fussballhimmel.

Infantino verweist in diesem Zusammenhang gerne auf den Entwicklungsschub, der in einzelnen Ländern durch eine WM-Teilnahme bewirkt werde. Dass dies nicht unbedingt stimmt, zeigt ein Blick in Länder, die in den vergangenen 20 Jahren vereinzelt an WM-Endrunden mitspielten. Länder wie Togo, Angola, Trinidad und Tobago, Jamaika, Neuseeland oder Nordkorea waren nicht viel mehr als eine Sternschnuppe am Fussballhimmel.

In den nächsten Monaten wird darüber diskutiert, wie viele Startplätze die einzelnen Konföderationen bekommen. «Zusagen gibt es keine, aber es gibt die Garantie, dass alle mehr Startplätze bekommen», sagt Infantino.

Mehr Plätze, mehr Ansprüche

Hinter den Kulissen wurden bereits Diskussionen geführt, via Medien schon Wünsche oder erste Zwischenresultate verbreitet. So dürften Afrika (bisher 5 Teilnehmer) und Asien (bisher 4 oder 5) ihre Kontingente wohl fast ­verdoppeln und 2026 9 beziehungsweise 8 Teilnehmer stellen. Diese beiden Konföderationen haben fast gleich viele Mitglieder wie die Uefa, aber bisher deutlich weniger WM-Plätze. Die Euro­päer könnten 16 statt 13 Plätze bekommen.

Das wäre prozentual im Vergleich zu Afrika, Asien oder Nord- und Mittelamerika und Karibik zwar immer noch viel, aber aufgrund der sportlichen Überlegenheit irgendwie auch wenig. Von den 12 Halbfinalisten der letzten drei WM-Endrunden kamen 9 aus Europa.

Sicher ist jetzt schon: Der Kampf um die Startplätze wird zum Politikum, und einstimmig wird der Entscheid diesmal nicht gefällt werden. (Berner Zeitung)