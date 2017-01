Messi schiesst Barcelona ins Viertelfinale

Der FC Barcelona gewinnt das Rückspiel des Cup-Achtelfinals gegen Athletic Bilbao 3:1 und zittert sich in die Viertelfinals. Die Gäste hatten das Hinspiel mit 2:1 gewonnen. In der 1. Halbzeit brachte der Uruguayer Luis Suarez Barcelona 1:0 in Führung. Als Neymar mit einem Penalty kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte, schien die Sache gelaufen.

Doch mit dem Anschlusstor von Enric Saborit (51.) kam das Heimteam vor 71'455 Zuschauern im Camp Nou nochmals ins Zittern. Doch der dritte südamerikanische Startstürmer, Lionel Messi, machte mit seinem Treffer in der 78. Minute alles klar.

Wegen der Vorbereitung auf dieses Spiel durften die Barcelona-Spieler am vergangenen Montag nicht zur FIFA-Fussball-Gala nach Zürich reisen. (bee/si)