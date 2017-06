Lecjaks verlässt die Young Boys

Jan Lecjaks, der stille Teamplayer bei YB, wechselt zu Dinamo Zagreb. Das gab der Berner Fussballklub am Samstagmorgen bekannt.

Dinamo Zagreb belegte vergangene Saison nach elf Meistertiteln in Serie hinter Rijeka den zweiten Platz in der kroatischen Meisterschaft. In den nächsten Wochen bestreitet er die Qualifikation für die Europa League.

Mit Ausnahme eines achtmonatigen leihweisen Transfers im Jahr 2013 zu Valerenga Oslo spielte Jan Lecjaks in den letzten sechs Jahren für YB. Zuvor war er für seinen Stammklub Viktoria Pilsen und für Anderlecht zum Einsatz gekommen.

Lecjaks erzielte in 124 Super-League-Einsätzen für die Berner vier Tore und 23 Assists. Insgesamt absolvierte er für die Young Boys 158 Ernstkämpfe (fünf Tore, 26 Assists). (nik/pd)