FC Thun-Dress: mehr weiss, weniger rot

In den letzten beiden Jahren zeigten sich die Spieler des FC Thun jeweils in der Thuner Innenstadt und lockten damit etliche Schaulustige zur Präsentation der neuen Trikots. Heuer haben sich die Organisatoren dafür entschieden, sich direkt in Action zu zeigen: im Rahmen eines Testspiels gegen den FC Chiasso aus der Challenge League liessen sich die Spieler zwar nicht in neuen Farben, aber in neuem Muster blicken.

So weist das Trikot für die Saison 17/18 wieder viel mehr weiss auf, nachdem die letztjährigen Tabellensechsten in der heimischen Stockhornarena fast ausschliesslich in rot auftraten. Nur die seitliche Partie des Trikots und die Hosen bleiben rot, der Brust- und Rückenteil ist weiss gefärbt.

Müheloser Erfolg zum Abschluss

Die Thuner glänzten nicht nur aufgrund der weissen Farbe im Testspiel - auch ansonsten zeigten sie Bereitschaft für die kommendes Wochenende startende Saison. Dank Toren von Sorgic (17.), Hediger (21.), Hunziker (37.), Spielmann (67.) und Kablan (76. Minute) überfuhr die Mannschaft von Neo-Trainer Marc Schneider die Tessiner aus Chiasso mit 5:1. Das Gästeteam war über weite Strecken überfordert und hatte dem Offensivpower der Berner Oberländer nichts entgegenzusetzen.

Nach dem Auftritt auf dem Rasen standen die Thuner anschliessend für eine Autogrammstunde auf dem Spielfeld zur Verfügung. Zudem fand der Verkauf der neuen Trikots statt.

(Bernerzeitung.ch/Newsnet)